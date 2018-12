Evalúa Díaz-Canel resultados de Comisión de Atención a los Servicios



La Habana, Cuba-. En la mañana de este lunes continuaron los análisis de las 10 comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sesiona en su Segundo Periodo Ordinario correspondiente a la IX Legislatura.



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, participó en los debates centrados en temas medulares para la vida del país como la implementación de la política de informatización de la sociedad cubana.



El mandatario cubano dijo que frente a los intentos del imperialismo de estandarizar sus valores y romper la identidad de los pueblos, el interés del Gobierno cubano con la implementación de la política de informatización es lograr el acceso de la población a Internet mediante proyectos propios creados con el talento de los profesionales cubanos.





"A veces tenemos a los informáticos trabajando frente a una computadora en mal estado, y de esa manera no motivamos a ningún jóvenes que se gradúa y llegan a las instituciones y entidades con deseos de hacer. Hay que dejarlos trabajar y proyectar, y luego implementamos".



En ese sentido el presidente cubano señaló que para el proceso de informatización hay que contar con el talento que existe en las Universidades cubanas, así como con los miembros de la Unión de Informáticos.



También recalcó el papel de los cuadros para informatizar todos los procesos en las entidades, tanto los internos de la institución como los que se realizan hacia la población.





Díaz-Canel hizo hincapié en la generación y gestión de los contenidos en Internet para posicionar los medios nacionales en el ciberespacio, que constituyen una plataforma emancipadora de valores y cultura, y deben ser aprovechados para ofrecer servicios a la población.



"No se concibe que cuando se hace una búsqueda en Internet sobre la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, ninguno de los primeros cinco sitios que ofrecen información al respecto son cubanos.



"Si alguien está buscando un sitio turístico de Cuba, la primera plataforma que aparezca tiene que ser cubana, o un portal de las provincias donde esté enclavado ese sitio turístico".



La política de informatización de la sociedad cubana fue aprobada el 28 de febrero de 2017, y cuenta con el respaldo normativo legal en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, el Plan de Desarrollo hasta el 2030, así como en la nueva Constitución.







Es un proceso transversal al resto de los procesos ideológicos, económicos y sociales del país, y genera y aporta al Producto Interno Bruto.



La Comisión de Atención a los Servicios chequeó además las principales deficiencias e irregularidades que atentan contra la protección al consumidor.



Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior, citó entre las prioridades del sector la preparación de los cuadros, la implementación del comercio electrónico y el acceso de los trabajadores por cuenta propia a un mercado mayorista con la intención de evitar los desabastecimientos.



"Nosotros también trabajamos en el perfeccionamiento de la empresa municipal. Hay municipios donde lo más importante para el aporte económico es el comercio, por lo tanto hay que dignificarlo, acompañarlo y depurar sus fuerzas".



En ese sentido Díaz-Canel retomó la palabra para reflexionar sobre la necesidad de crear un Sistema Integral de Control de la Calidad en cada una de las entidades estatales.



"Si no hay orden, control y servicios con calidad, no podemos hablar de protección al consumidor".



Los parlamentarios cubanos que componen la Comisión de Atención a los Servicios, coincidieron en que los delitos cometidos en el sector del Comercio se deben, sobre todo, a la falta de control interno.

