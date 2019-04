Evalúan marcha en proceso de actualización del Modelo Económico Social

Evalan marcha en proceso de actualizacin del Modelo Econmico Social

En la primera jornada del Vigésimo Primer Congreso de la CTC, que inició este sábado en el Palacio de Convenciones, y después de la presentación de un resumen del informe central por el miembro del Buró político del Comité Central del Partido y Secretario General de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, los delegados recibieron una información sobre las incidencias en el escenario laboral de la marcha del proceso de actualización del Modelo Económico Social.



En la magna cita de los trabajadores cubanos el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, explicó que desde el 6to Congreso del Partido hasta la fecha se han desarrollado 206 políticas. Inicialmente fueron 159 de ellos 100 se dividieron en tres categorías, las primeras alcanzaron los objetivos propuestos, la segundas tuvieron deficiencias y se cumplieron parcialmente y las terceras que agruparon 18 tuvieron que rectificadas.





Entre las políticas está el Trabajo por Cuenta Propia, la creación experimental de las Cooperativas no agropecuarias, comercialización de los productos agropecuarios en La Habana, Mayabeque y Artemisa, política para actualización del programa de medicamentos, perfeccionamiento del proceso inversionista, empleo de los agentes postales y las importaciones no comerciales por las personas naturales.



La actualización del Modelo Económico y Social es un asunto de gran complejidad donde han aparecido contradicciones, el crecimiento del Trabajo Por Cuenta Propia sin un abastecimiento mayorista, la valoración es que algunas salieron bien y otras se alejaron del objetivo.



Murillo Jorge expuso a los delegados del Congreso que desde la Comisión no se logró involucrar organizadamente en el proceso de implementación a los Órganos, Organizaciones y entidades y reconoció que no movilizaron siempre a los sindicatos y ejecutores de las políticas.



Hubo insuficiencias en la planificación de actividades, la programación no priorizo los temas más importantes en el modelo, lo mismo participaron en el arrendamiento de los baños públicos que en la política crediticia, cuestiones micro y macro. No fue bueno mezclar tantas cosas juntas.





Faltaron además metas, iniciadores para medir las políticas aun cuándo todas tuvieron objetivos. Una de las políticas fue la de envases y embalajes y otras.



Los objetivos dan tendencias, las metas en el tiempo y el los indicadores. Informó que la Comisión de Implementación está diseñando una página web donde se publicarán todas las políticas y las normas jurídicas que respaldan la implementación.



Otro asunto negativo fue la demora en las deficiencias detectadas, cuando transcurre un tiempo se dificulta volverlas al punto cero, porque surge la indisciplina. Existió demora en las correcciones, en esto influyó lentitud en la elaboración de las normas jurídicas.



Es cierto que la capacitación se impartió, pero con deficiencias, no siempre se definió quiénes debían recibirla para evitar la dilación de los procesos.

