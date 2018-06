Evalúan de positiva Serie de preparación para Barranquilla (+Audios)





El preparador físico Víctor Figueroa y el jefe técnico del béisbol cubano, Leonardo Goire, elogiaron ante los medios de prensa lo útil de la Serie de preparación, iniciada en marzo, con vista a los Juegos multideportivos de la ciudad colombiana de Barranquilla.



Consultados sobre lo beneficioso o no que puede resultar una preparación tan larga como la que han tenido nuestros peloteros con vista a la cita regional, Figueroa, que estará al frente del equipo que asistirá al torneo beisbolero de Harlem, Holanda, señaló:



“Cuando se hace una buena dosificación del trabajo, las cosas deben marchar lo mejor posible, no creo que sea muy larga, porque para los atletas jóvenes ha sido una bendición, ellos necesitaban de este trabajo, para su desarrollo y su enseñanza, sobre todo los lanzadores.



“Por otra parte, a los más veteranos se les ha ido dando su descanso y se ha tenido en cuenta de que no se desgasten en el terreno de pelota, y estén en la mejor forma posible en el torneo de los Centroamericanos”.



Entre tanto, el expelotero de la década de los 80 del siglo pasado, y actual jefe técnico de la comisión nacional, Leonardo Goire, comentó a la prensa que ellos evaluaron seis etapas de trabajo, que incluyeron las distintas fases de la Serie Nacional, y los eventos y topes internacionales celebrados, como Serie del Caribe y juegos amistosos con Nicaragua y México.



“De los 78 jugadores que participaron en la Serie Triangular de preparación para Barranquilla, solo ocho estuvieron en las seis etapas que evaluamos, el resto participó indistintamente, tenían de alguna manera un descanso de 15 días, un mes, pero hubo una gran cantidad que estuvieron durante ese periodo en sus casas”, apuntó.



En audio puede escuchar las declaraciones de Figueroa y Goire.







