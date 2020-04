Evalúan trascendentes temas de la vida económica y social del país (+Audio)

Evalan trascendentes temas de la vida econmica y social del pas (+Audio)



La Habana, Cuba.-Con la participación de varios vice-primeros ministros, gobernadores y vicegobernadores, el Intendente de la Isla de la Juventud junto a otros funcionarios y directivos, tuvo lugar este jueves una video conferencia, presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.



En la reunión se analizaron trascendentes temas de la vida económica y social del país, y también se evaluó la actualización del plan de medidas para el enfrentamiento de la COVID 19.



Correspondió al presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, exponer el resultado del cumplimiento de los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades por los gobiernos provinciales y municipales, al cierre del pasado año.



Se detectan más de 35 mil nuevas ilegalidades, siendo la Habana, Holguín, Villa Clara y Camagüey las de mayores incidencias.



La Vice-primera Ministra, Inés María Chapman, afirmó que la incidencia mayor en el actual escenario está en el movimiento de viviendas improvisadas lo cual implica vertimientos residuales, la conexión ilegal al sistema eléctrico, el falseamiento de la demanda de agua, el tema de los alimentos y de la salud, un asunto que lleva un enfrentamiento inmediato y el análisis en cada provincia y municipio.







Al intervenir el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, dijo que en el enfrentamiento a las ilegalidades no se avanza suficientemente, tampoco en el principio de erradicar otras nuevas.



Significó que el análisis no puede ser solo estadístico, se requiere identificar las causas, la naturaleza de las ilegalidades envejecidas en el tiempo que no acaban de solucionarse, lo cual lleva aparejado un análisis económico.



Esta batalla se gana al evitar que surjan nuevas ilegalidades, aseveró.

Hace falta más firmeza y combatividad, y todo el que vea ahí este problema lo denuncie. Y que los inspectores actúen.



Finalmente, Marrero Cruz llamó a enfocar esta batalla “diferente, que no sea solo un informe estadístico sino en buscar las causas y la manera en que se está enfrentando por cada uno de los territorios”.



Otro tema analizado en la video conferencia fue el cumplimiento de la circulación mercantil minorista. Al cierre de Marzo, este indicador se cumple en el país al 85, 3 por ciento.



Por debajo de esa media se encuentran las provincias de Artemisa, Matanzas, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, remarcó que los aseguramientos que se reciben deben tener una mayor correspondencia con la cantidad de ventas.



La reunión conoció también acerca de la marcha del proceso de perfeccionamiento en el sector del Comercio y Gastronomía.



Entretanto, el Vice-primer Ministro, Jorge Luis Tapia, aseveraba que debemos medir la eficiencia de la circulación mercantil a partir de los ingresos en el banco y sugirió que es el momento de revisar todos los inventarios ociosos que tenemos. “Estas medidas requieren de una atención diferenciada de los gobiernos, con fechas de cumplimiento de las mismas”.



En este punto, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, ratificó que las medidas de aislamiento social no implican dejar de vender. La indicación es que se mantengan abiertas todas las entidades económicas vendiendo para llevar y acercar el servicio a las casas.



Detrás de la circulación mercantil está lo que respalda el salario. Faltan iniciativas para continuar ofertando mas desde los diferentes puntos de la gastronomía para seguir ofertando a las personas los servicios que es lo que tanto la gente ha reclamado”



Y aclaró que no se puede vender nada por debajo de lo que está establecido.

La gastronomía no está subsidiada, por lo tanto, el rendimiento tiene que ser mayor.



Asimismo, llamó a potenciar la diversificación de los renglones que se expenden. Y ratificó la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de la gastronomía, hay que aprovechar este tiempo.



Al evaluar el cumplimiento del plan de la vivienda en el primer trimestre, otro de los temas analizados en la video conferencia, se reporta la terminación de 9 mil 558 viviendas, para un 23 por ciento de cumplimiento del plan, informó la Directora General de la Vivienda, Vivian Rodríguez.



El titular de la Construcción, René Mesa Villafaña hizo una evaluación del comportamiento de la Política de la Vivienda y cómo se puede avanzar en lo inmediato.



Marrero Cruz ratificó la prioridad de la Política de construcción de viviendas en el país en el escenario actual, pues ayuda al aislamiento social y contribuye a ayudar a las familias.



Pidió un mayor seguimiento a este tema por la trascendencia que tiene.

Hay darle un vuelco a esta situación pues hay más provincias que retroceden con respecto al análisis anterior” “El análisis tiene que ser mucho más autocrítico.



Al actualizar como cada jornada, el plan de medidas para el enfrentamiento a la COVID 19 en el país, el Ministro de Salud, Doctor José Ángel Portal Miranda, dijo que en este momento el país tiene abiertos 23 eventos de transmisión local, y ahora se abre el primer evento de este tipo en un Hogar de Ancianos en Villa Clara.



La Isla de la Juventud, Ciego de Ávila, La Habana, Villa Clara, Sancti Spiritus y Matanzas son las provincias de mayor incidencia de casos positivos contra número de habitantes.

El Vice-primer Ministro, Doctor Roberto Morales Ojeda, una vez más reiteró la necesidad de incrementar la percepción de riesgo en la población, por la cantidad de personas asintomáticas que pudieran estar en la calle:

Hay que seguir insistiendo en la percepción de riesgo, pues hay todavía muchas personas en la calle.



Acotó que es imprescindible que garanticemos eso, “personas en la calle con la cantidad de casos asintomáticos que existen, es un riesgo” advertía.



Morales Ojeda reiteró la importancia de la protección del personal de la salud, asegurar el ingreso de todos los contactos, profundizar en las pesquisas en la comunidad y no perder tiempo en los casos de Infecciones Respiratorias Agudas para ganar tiempo y poder hacer un buen diagnóstico a través de la encuesta epidemiológica.

La batalla es porque no llegue ningún caso a la terapia intensiva, a partir del diagnóstico oportuno y en no perder tiempo.



Hay que pensar que las personas con síntomas respiratorios pueden ser un caso de COVID 19 hasta tanto no se pruebe lo contrario.









En otra parte de su intervención, Manuel Marrero Cruz ratificó la política de paralizar todas las actividades que no aportan nada, encaminadas al reforzamiento del aislamiento social y no de aquellas vinculadas con actividades productivas que el país necesita:



Ello no implica el cierre de actividades productivas y el cierre de fábricas. Hay que continuar produciendo, y priorizar la producción de alimentos, crear reservas para cuando reiniciemos nuestra vida laboral. Deben quedarse solo los imprescindibles.



Sobre las medidas de paralización del transporte público y la implementación de estas en centros imprescindibles, Marrero Cruz habló de identificar a aquellos medios que no se responden con las necesidades indicadas en el país y el aporte de los centros de trabajo a los que corresponden.



En las conclusiones de la video conferencia, Miguel Díaz-Canel se refirió a los efectos nocivos de un grupo de ilegalidades que se discutieron. No se pueden permitir ilegalidades. Puso como ejemplo el caso de La Habana, donde hay muchas personas que viven sin estar registrados.



En relación con el plan mercantil minorista dijo que hay que combinarlo con el proceso de perfeccionamiento del sector. Reiteró que no se admitirán pérdidas, y no habrá soluciones presupuestadas para el dinero que no aparezca.

Al intervenir sobre el comportamiento de la COVID-19, el momento en que nos encontramos requiere más rigor, disciplina, más entrega y más detalle.

Ponderó el número de altas médicas en el país y lo significativo de seguir atendiendo la atención a los grupos más vulnerables.



Entre las indicaciones expuso la necesidad de evitar que a las farmacias vayan personas vulnerables: hay que evitar que las personas vayan a este lugar a partir de la organización en la comunidad.



El presidente cubano recordó la importancia de la protección del personal de salud del país, el entrenamiento del personal, y la creación de nuevas capacidades hospitalarias.



Díaz-Canel concedió una gran importancia a la actualización de los portales del ciudadano en los territorios para la facilitación social sobre el seguimiento a la COVID 19, que permitan ofrecer información y acciones propias del territorio a las personas.

