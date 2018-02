Evalúan los tuneros el papel del Auditor (+Audio)



Evalúan los tuneros el papel del Auditor. Fotos: Juan M. Olivares Chávez



Las Tunas, Cuba.-La Vicecontralora General de la República Acela Martínez Hidalgo destacó en Las Tunas el insustituible papel del auditor interno en la actualización del Modelo Económico Cubano y habló de la capacitación como la inversión necesaria para poder jugar el papel que les toca en cada entidad.



La economía es el primer objetivo para el trabajo político ideológico y la parte material de la política, por lo que el control interno no es un asunto del auditor, sino de todos los trabajadores y cuadros de dirección.



La joven auditora de la Empresa de Logística del Sistema de la Agricultura, Cáterin Gutiérrez Cruz, sabe que en medio de tantos recursos las herramientas para el Control Interno deben ser mejor empleadas.



De ahí que oportunamente aplica la guía de autocontrol, alerta de los riesgos y chequea los planes de medidas encaminados a resolver los señalamientos.







El Miembro del Buró Provincial del Partido, Santiago Burey Pérez, acentuó que a labor del auditor interno no debe limitarse a la auditoría y la supervisión, sino a educar sobre la base de las normas en aras de la variación favorable de los balances financieros.



Los cerca de 500 especialistas de la Unidad de control de auditoría interna, de la UAI, los de la contraloría provincial y los internos de las organizaciones empresariales y de las unidades de prestación de servicios, inspirados en el Guerrillero Heroico ratificaron que sin control no hay socialismo.



