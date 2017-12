Evaluarán prioridades del sector no estatal en Cuba (+Audio)



En el X Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura, el Diputado y Presidente de la Comisión Permanente de los Lineamientos de la Política del Partido y de la Revolución, Marino Murillo Jorge, anunció que en el primer trimestre del próximo año el pleno del Comité Central volverá a analizar ocho prioridades, entre ellas cuatro políticas que tienen que ver con el ordenamiento monetario del país, la elaboración del Plan de Desarrollo a Largo Plazo, la Empresa Estatal Socialista como fórmula esencial en la economía y el incremento de la inversión extranjera.



Murillo Jorge, señaló que la política monetaria y cambiaria tiene un efecto en toda la sociedad y la economía y no es solo quitar una moneda y poner otra, esto tiene que ver con la formación de los precios, ingresos de las personas, capacidad de compra que tiene el salario.



"En estos momentos todos los estudios hechos han permitido tener bien definidos cuales son las premisas y cuáles son los problemas a resolver".



En otro momento se refirió a que la Empresa Estatal Socialista labora en un entorno monetario que no favorece su gestión, aunque las ultimas normas aprobadas permitirán aumentar la autonomía, las facultades que se han dado.



En tanto precisó que las formas no estatales en particular las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia no retrocede dentro del modelo económico cubano se trata de corregir indisciplinas y otras formas negativas de actuar de los titulares de esa figura.







En el estudio que se ha hecho del alcance se han detectado indisciplinas, corrupciones, y han desvirtuado la idea original del sector no estatal.



Actualmente existen 429 cooperativas no agropecuarias y se aprobaron recientemente cinco que apoyaran el sector de la pesca. Dentro de lo que se define en esta política está que cada cooperativa no agropecuaria debe actuar en el territorio donde fueron aprobadas, por lo tanto, tendrán un alcance provincial.



En el caso de la política agropecuaria, el Presidente de la Comisión Permanente de los Lineamientos de la Política del Partido y de la Revolución, comentó que se aumentó el periodo de entrega de tierras en usufructos de 10 a 20 años.



Cuando se aprobó la política para el secto no estatal no se pensó en toda la complejidad que tiene asociado el trbajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias, por eso en estos momentos se hace una revisión integral de la gestión de estas formas consultando a especialistas a nivel internacional.



Escuche los detalles en el siguiente reporte en audio:

