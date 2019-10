Evaluó presidente cubano marcha del programa nacional de la vivienda

Evalu presidente cubano marcha del programa nacional de la vivienda

Con el propósito de controlar el desarrollo del programa de la vivienda, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó un nuevo encuentro de trabajo con todas las provincias y directivos de los principales organismos encargados del aseguramiento a este importante asunto.



Sobre la entrega de cemento, renglón considerado por Díaz-Canel Bermúdez como fundamental para asegurar el cumplimiento de los planes diseñados en los diferentes territorios, se reconoció que, a pesar de la inestabilidad de ese suministro durante los primeros meses del año, las provincias tienen acumulados que respaldan la terminación del plan anual de construcción de viviendas, lo cual constituye una garantía para continuar avanzando en la edificación de los inmuebles.



El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, aseguró que se ha trazado una estrategia a nivel nacional para garantizar de manera general que elementos fundamentales para la ejecución de viviendas no afecten los planes del último trimestre del 2019.



En el encuentro, donde participaron también varios vicepresidentes del Gobierno y ministros, el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, informó que de las 16 mil 105 viviendas que se incluyen en el plan de terminación para este año por la vía estatal, al cierre de agosto todas cuentan con microlocalizaciones, regulaciones y licencias de obra.



En tanto, del plan de inicio y desarrollo de nuevos inmuebles, solo faltan por concluir su preparación la provincia de Holguín y el municipio especial de Isla de la Juventud.



De igual manera, se han otorgado siete mil 584 habitables, lo cual se corresponde con igual cifra de viviendas terminadas por la vía estatal hasta el momento, un aspecto en el que ha insistido en reiteradas ocasiones el Presidente Díaz-Canel Bermúdez pues no se concibe que se dé por concluida una vivienda si antes no cuenta con la certificación de habitable.



La Directora General de la Vivienda explicó que por las diferentes vías al cierre del mes de agosto se contabilizan 24 mil 563 viviendas terminadas, lo cual representa un 75% del plan del 2019.



Destacó además que, comparado con el comportamiento que se había manifestado durante el primer semestre, en el octavo mes del año se logró incrementar el número de terminaciones de viviendas por las diferentes vías, que se corresponden con el programa estatal, los subsidios y el esfuerzo propio. Las provincias con mayores atrasos son Pinar del Río, Artemisa, Holguín y Santiago de Cuba.



Durante la reunión también fueron objeto de análisis otros aspectos como los subsidios, la rehabilitación, remodelación de ciudadelas, la recuperación de las afectaciones climatológicas y la producción local de materiales de la construcción.



Sobre este último aspecto, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, enfatizó en la importancia de continuar elevando la calidad de los productos que se fabrican en las industrias locales de materiales.



Al intercambiar con los directivos de las diferentes provincias, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros enfatizó en que se debe garantizar la efectividad del plan diseñado para respaldar las medidas que acompañen el desarrollo del Programa Demográfico en el país en lo referido a la construcción o rehabilitación de viviendas para familias que tengan tres o más hijos menores de 12 años.



Asimismo, insistió en que con independencia de las actuales complejidades se realicen los esfuerzos necesarios para continuar respaldando importantes programas como el de la vivienda.



(Agencia Cubana de Noticias)

