Evo Morales pide ayuda para los indígenas contagiados por la COVID-19

Evo Morales pide ayuda para los indgenas contagiados por la COVID-19

2020-06-04 09:57:34 / web@radiorebelde.icrt.cu

El expresidente Evo Morales reiteró hoy su llamado para que el Estado boliviano atienda a los pueblos indígenas de Tierras Bajas y del Chaco donde murieron 20 personas y hay 60 contagiados por la COVID-19. 'Suplico a la Organización Mundial de la Salud que intervenga y ayude. El caso de Lomerío, en Santa Cruz, es alarmante', alertó Morales por medio de su cuenta en Twitter. Por otro lado, el diario Opinión, publicó un artículo que señaló que la Covid-19 afecta a más del 50 por ciento de los casi siete mil habitantes del municipio indígena de San Antonio Lomerío. En el artículo del diario coordinador de la organización Voces Indígenas Urbanas, en Santa Cruz, José Chuvé, denunciaba que el pueblo no tiene asistencia sanitaria porque el escaso personal de salud y las autoridades municipales están infectados y en aislamiento. Hasta la fecha en Bolivia se reportan 10 mil 991 casos positivos y 376 decesos por la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus Sars-Cov-2.



Rechazan en Francia la inclusión de Cuba en lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo



La asociación francesa Cuba Cooperación descalificó hoy la inclusión de la Mayor de las Antillas en la lista de países que Estados Unidos considera no cooperan plenamente con sus esfuerzos antiterroristas, una decisión que tildó de arbitraria e infundada. En una declaración la organización solidaria, condenó de manera enérgica la medida anunciada el pasado 13 de mayo por el Departamento de Estado, la cual enmarcó en el empeño de Washington en agredir y asfixiar económicamente a Cuba. 'Cualquier calumnia y mentira es buena para el presidente Donald Trump en su objetivo de desacreditar a ese país pacífico, destruir su economía y empobrecer a su población', denunció la organización que en los últimos 25 años ha ejecutado decenas de proyectos de cooperación en Cuba, señaló el texto de la asociación francesa Cuba Cooperación. Por otro lado, la organización destacó que el compromiso de Cuba con el combate al terrorismo está registrado en su Constitución y lo demuestra de forma permanente en su conducta, y ratificó su solidaridad con la mayor de las Antillas y su disposición a continuar la estrecha cooperación con sus autoridades a todos los niveles.



Crece la cifra de muertos en el mundo por la COVID-19



Según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se registraron en el mundo 383 mil 298 decesos a causa de la pandemia de COVID-19, y también se contabilizaron seis millones 39 mil 319 personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Estados Unidos es el país que más casos de contagios y muertos reporta con un millón 849 mil 560 casos confirmados y 107 mil 093 decesos y le sigue Brasil que registra 555 mil 383 contagios confirmados y 31 mil 199 fallecidos. Rusia, es el tercer país con más personas contagiadas por la COVID-19, con 431 mil 715, sin embargo contabiliza cinco mil 208 decesos, que lo coloca muy por debajo de España que, aunque tiene más contagios, no ha registrado tantos decesos. El país ibérico ha registrado 240 mil 326 casos confirmados pero 27 mil 128 muertes, superado en ambos indicadores por el Reino Unido que contabiliza 281 mil 270 contagios confirmados y 39 mil 811 decesos. En Medio Oriente, el país con más contagios es Turquía que contabiliza 166 mil 422 casos confirmados y cuatro mil 609, seguido de Irán que, muy cercanamente, registra 160 mil 696 contagios y ocho mil 12 decesos por la COVID-19. Sudáfrica, por su parte, es el país africano con la mayor cantidad de contagios pues hasta el momento ha registrado 37 mil 525 casos confirmados y 792 decesos, seguido por Egipto que contabiliza 28 mil 615 contagios confirmados y mil 88 decesos.



Se reportan en Nueva York enfrentamientos entre la policía y los manifestantes



Manifestantes y agentes de Policía se enfrentaron este miércoles en la ciudad de Nueva York, en el marco de la novena noche consecutiva de protestas en Estados Unidos por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de agentes de la policía en Minéapolis. Los enfrentamientos estallaron en el centro de Brooklyn, donde varios cientos de manifestantes marchaban hacia la Plaza Cadman, donde está ubicado el Palacio de Justicia de esa ciudad. Al menos 90 personas han sido detenidas esta noche en Nueva York en el marco de las protestas, según ha comunicado la Policía de la ciudad, una cifra mucho menor a la de la jornada anterior, cuando se detuvo a 280 personas. Por otro lado, el jefe del Departamento de la Policía neoyorquina, Terrance Monahan, manifestó que la jornada de protestas en la ciudad norteamericana ha sido, no obstante, relativamente pacífica y no se han producido saqueos. También, las protestas fueron pacíficas en el resto de ciudades de Estados Unidos donde se desarrollaron, con menos arrestos y enfrentamientos en general que los días anteriores, y se registraron movilizaciones pacíficas en ciudades como Atlanta, Washington, Seattle, Filadelfia, Saint Charles o Los Ángeles.



Bloquea Bolsonaro fondos para la lucha contra el nuevo coronavirus



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, bloqueó la víspera la entrega de unos mil 700 millones de dólares del Fondo de Reserva Monetaria, del Banco Central, para ser usados por estados y municipios en la lucha contra la COVID-19. Según el Diario Oficial de la Unión, con el veto de Bolsonaro de esos fondos solo pueden utilizarse para pagar la deuda pública federal, como establecía el texto original de la medida provisional 909, publicada en el pasado mes diciembre y aprobada en mayo por la Cámara de Diputados y el Senado. Los parlamentarios querían que el recurso que quedaba en ese fondo se usara con el fin de comprar materiales necesarios para enfrentar a la COVID-19 que ya se cobró 32 mil 548 muertes y 584 mil 16 contagios en el país. Con su veto, el presidente Jair Bolsonaro bloqueó ese destino de los fondos, así como el reparto del capital entre estados y municipios afectados por el nuevo coronavirus.



Informó Nicolás Maduro la captura de 57 mercenarios de la pasada incursión terrorista



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles sobre la captura hasta la fecha de 57 de los 62 mercenarios involucrados en la fallida incursión terrorista del pasado 3 de mayo por las costas de La Guaira. Durante un acto de condecoración a los participantes en la Operación Negro Primero, la cual derrotó la denominada maniobra Gedeón, Maduro explicó que los 20 jefes principales se acogieron al recurso legal de la delación ante los tribunales venezolanos, y todos los testimonios y pruebas ya están en manos de la justicia, y todo se logró con un estricto respeto a los derechos humanos de los detenidos. 'Nuestra estrategia es el multilateralismo, la democracia, el respeto a los derechos humanos, a la voluntad, la soberanía popular, la independencia y al derecho internacional', manifestó al respecto el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Fuerzas militares y policiales de Venezuela frustraron en la madrugada del pasado 3 de mayo el intento de desembarco de mercenarios por La Guaira, incursión planeada y financiada por Estados Unidos y Colombia, unido a la extrema derecha venezolana, con el propósito de ejecutar un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.



Analizará el Congreso de Estados Unidos la brutalidad policial en el país



Líderes comunitarios, activistas, expertos y agentes de la ley testificarán el próximo 10 de junio en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la brutalidad policial, destacan hoy los medios de prensa. Al respecto, el presidente del Comité, Jerry Nadler, explicó que esta audiencia como un primer paso para adoptar una legislación en las próximas semanas con el fin de prevenir el uso excesivo de la fuerza y el perfil racial. La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, Minnesota, el pasado 25 de mayo, sacó a las calles a cientos de miles de personas en más de 140 ciudades estadounidenses en medio de la pandemia de la COVID-19. 'La gente está legítimamente molesta, está frustrada y quiere ser escuchada. Quieren un cambio real, no palabras sin sentido. Quiero que los estadounidenses sepan que los oigo y los veo', dijo Nadler la víspera en una declaración de prensa, citada por el diario The Hill.



Continúan aumentando los casos de contagios del nuevos coronavirus en Corea del Sur



Los casos nuevos de contagios por el coronavirus COVID-19 han seguido aumentando este jueves en Corea del Sur, con un constante incremento de las infecciones vinculadas a los servicios religiosos en el área metropolitana de Seúl. Los contagios vinculados a los servicios religiosos han puesto a las autoridades sanitarias en alerta máxima por una mayor propagación de la COVID-19 en esa región densamente poblada, en medio de las preocupaciones por los infectados asintomáticos del virus, que pueden convertirse en propagadores 'silenciosos'. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, los 39 casos más recientes, 33 de los cuales son infecciones locales, elevaron el total de contagiados en el país a 11 mil 629. Mientras, la agencia de prensa Yonhap señalaba que todas las infecciones locales reportadas este jueves fueron en Seúl y sus áreas adyacentes. Hasta este jueves, el número de casos de la COVID-19 se reportaron en 30 iglesias pequeñas en Incheon, al oeste de Seúl, y la provincia de Gyeonggi, que circunda la capital, precisaron las autoridades de salud. Mientras, el total de casos vinculados a los clubes nocturnos llegó a 272 y el de los ligados al centro logístico de Coupang alcanzó los 119 casos de contagios de la COVID-19.



