Evo Morales pide detener movilizaciones hasta concluir auditoría de las elecciones

Evo Morales pide detener movilizaciones hasta concluir auditora de las elecciones

2019-10-31 22:23:17 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Bolivia, Evo Morales, reclamó hoy una tregua en las movilizaciones, que crean tensión en el país, hasta concluir la auditoría internacional a las elecciones generales del 20 de octubre.



'Pido levantar los paros y bloqueos y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA y delegados de tres países (México, Paraguay y España) den su informe correspondiente', expresó en una conferencia de prensa.



En la comprobación que comenzó hoy en La Paz participan unos 30 expertos y los resultados saldrán entre al menos dos semanas, dijo.

Pido que se deje de lado la instigación al odio, al racismo y a la confrontación y que el Ministerio Público investigue la violencia registrada en el país. No tenemos nada que ocultar; dejemos que la auditoría internacional a cargo de expertos verifique si hubo o no fraude. pic.twitter.com/6yFutmiwUW — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 31, 2019

Tras la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) que amplió el mandato de Morales por otros cinco años (2020-2025), la oposición boliviana, al mando del candidato Carlos Mesa, denunció un fraude en los comicios, aunque no ha presentado prueba alguna, afirman autoridades.



Después del cierre de las votaciones, Mesa incitó, a grupos opositores a nombre de la democracia protagonizar violentas manifestaciones callejeras en varias regiones del país, apuntó el mandatario.



Mesa no quiere aceptar su derrota, primero pidió una segunda vuelta contra Morales, luego demandó una auditoría internacional por sospechas de fraude y, ahora, pide desconocer los resultados de las elecciones, recalcó.



Esa demanda de la oposición provocó reacción en numerosas organizaciones sociales, campesinos e indígenas, quienes marcharon en defensa del voto del área rural y exigir respeto al voto de las mayorías, precisó.



'Duele mucho que entre hermanos bolivianos estemos enfrentados', afirmó Morales.



Subrayó que ya llegaron los miembros para empezar la auditoria, a la cual no le tenemos ningún miedo, porque nunca montamos fraude.



(Prensa Latina)

Del Autor