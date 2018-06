Examina Díaz-Canel desarrollo de la inversión extranjera en Cuba

La inversión extranjera resulta fundamental para el crecimiento y desarrollo de la nación, hay que ser audaces y creativos en la manera de enfocarla, de forma tal que logremos avanzar en los proyectos que a partir de ella se diseñen. En tanto, las exportaciones revisten vital importancia no solo para sustituir importaciones, sino también para aportar recursos que el país necesita para su desarrollo económico.



Así lo valoró el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una reciente reunión en la que se examinó de manera crítica la marcha de estos programas y las limitaciones que impiden un mejor desempeño.



Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, precisó que en Cuba las exportaciones están concentradas en pocos rubros, mercados y modalidades, por lo cual se trabaja en su incremento y diversificación.



Realizó una valoración sobre el comportamiento de nuestros principales renglones exportables, entre los que se destacan el turismo, los servicios, los productos biofarmacéuticos, el níquel y el tabaco.



Asimismo, explicó sobre las acciones que se desarrollan para identificar las potencialidades de exportación y su fomento desde los diferentes territorios del país, de manera tal que se estimulen y promuevan esas capacidades.



La calidad resulta clave para poder exportar —se enfatizó en la reunión—, por tanto se requieren productos competitivos en el mercado internacional.



Al referirse a la inversión extranjera, Malmierca Díaz precisó que en el 2017 tuvo un comportamiento favorable, no obstante, los niveles alcanzados no son todavía los que necesita el país, informa la Agencia Cubana de Noticias.



Durante la reunión de chequeo el Presidente cubano insistió en la necesidad de continuar encaminando las inversiones con empresas de capital foráneo y no solo a partir de créditos.



Al respecto, valoró que la inversión extranjera debe ser vista, además, como uno de los caminos más factibles para incrementar las exportaciones.



Subrayó el hecho de que la Ley de Inversión Extranjera, aprobada en 2014, está basada en el respeto a la soberanía y la independencia de la nación.



Díaz-Canel orientó hacer un análisis detallado con cada uno de los organismos de la administración central del Estado con incidencia en el tema de las exportaciones y la inversión extranjera para dilucidar qué cuestiones limitan avanzar de manera más ágil. Por su importancia, estos asuntos también serán tratados en una próxima reunión del Consejo de Ministros.



El Presidente cubano reiteró las consideraciones realizadas sobre el tema por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, referidas a dinamizar la inversión extranjera, acabar con las dilaciones excesivas en los procesos negociadores y a despojarnos de falsos temores hacia el capital externo.



