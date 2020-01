Exhibirán en Cuba vistas 3D de santuario del arte rupestre antillano

Exhibirn en Cuba vistas 3D de santuario del arte rupestre antillano

2020-01-06





Imágenes en tres dimensiones de la famosa cueva José María, ubicada en República Dominicana y considerada un santuario del arte rupestre antillano, se exhibirán este año en La Gruta del San Juan, primer centro de divulgación en 3D del patrimonio natural en Cuba. Situada en el Centro Histórico de Matanzas, la sala ofrece una programación habitual que incluye audiovisuales realizados por La salle 3D International team, colectivo de realizadores de varios países. Esteban Grau, integrante del equipo internacional dedicado a la fotografía y el video en tres dimensiones, declaró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que el público citadino tendrá el privilegio de apreciar detalles de las mil 200 pinturas taínas de la caverna José María, perteneciente al dominicano Parque Nacional del Este. La cueva José María figura como el centro ritual de la cultura taína más importante descubierto hasta la fecha, y en sus paredes se encuentran representaciones de animales, personas, plantas y figuras abstractas con connotaciones religiosas.



Se unen Cuba y Nueva Orleans en concierto Getting funky in Havana del 14 al 17 de enero



La iniciativa, que persigue fortalecer los lazos creativos a partir del fuerte pasado musical, artístico e histórico de ambas ciudades, contará con la participación de las bandas norteamericanas The soyçul rebels y Tank and the bangas, así como el anfitrión local Cimafunk. A los espectáculos, previstos del 14 al 17 de enero, se sumarán otros intérpretes de la nación caribeña como parte de las propuestas del Festival Internacional de Jazz de La Habana 2020, auspiciado por del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música. Organizado por instituciones con una historia de intercambio cultural, trabajo comunitario y desarrollo artístico, como la Cuba Educational travel y la Fundación Trombone shorty, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Gia Maione Prima y el grupo Horns to Havana. Getting funky in Havana propone también un tour de estudio, con el cual se prevé hacer un recorrido por la religión en la isla, mediante talleres de música y danza, así como presentaciones en la Fábrica de Arte Cubano, el Teatro nacional y un concierto privado con Anders Osborne y Carlos Varela, en la galería Havana House.



Tendrá el espacio Páginas inéditas como invitado al historiador Félix Julio Alfonso López



El historiador Félix Julio Alfonso López será el invitado, el jueves 9 de enero, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, que se llevará a cabo, en el año de su décimo aniversario, en la Librería Fayad Jamís en el Centro Histórico habanero. Durante este encuentro, los asistentes podrán adquirir el libro Exceso de Historia, el más reciente título de Alfonso López, publicado bajo el sello de Ediciones Extramuros. Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, Félix Julio Alfonso López es profesor e investigador y se desempeña como vicedecano docente del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana y, desde el año 2001, integra el panel del programa Escriba y Lea de la Televisión Cubana. En su bibliografía aparecen más de una decena de libros, relacionados con dos temas que le han preocupado, y ocupado, a lo largo de varias décadas de ejercicio intelectual: el estudio de momentos y figuras de la historia de la isla y el análisis del deporte nacional, el béisbol, como elemento esencial de la identidad cubana. El propósito de Páginas inéditas, creado en el año 2010, es dar a conocer, en voz de sus propios creadores, textos inéditos, además de establecer un diálogo en que los escritores invitados cuenten de sus intereses literarios y anécdotas relacionadas con su vida y obra.



Comenzó en Santiago de Cuba encuentro internacional de pintura mural



El décimo cuarto Encuentro Internacional de Pintura Mural InterNos comenzó en Santiago de Cuba, donde se dan cita hasta el próximo día 20 artistas cubanos y de otros cinco países para crear e interactuar en relación con esa vertiente. Auspiciado por el Taller Cultural Luis Díaz y otras instituciones santiagueras, el evento dotará a la urbe de nuevas piezas, que se sumarán a más de 130 emplazadas desde el primero, en 1993, como resultado del quehacer de pintores de unas 20 naciones de América Latina y Europa. Entre los murales esparcidos por la trama urbana sobresale el de la fachada del rectorado de la Universidad de Oriente, que ha devenido ícono visual a lo largo de casi 27 años, además de los ubicados en sitios muy populosos como el parque de Ferreiro y otros en fábricas, hospitales, escuelas y espacios públicos.



Anuncian actividades en Cuba del quinto Encuentro de Mujeres Creadoras



El quinto Encuentro de Mujeres Creadoras 'Ángel y Habanera' acontecerá en Cuba del 9 al 11 de enero y participará la cantautora colombiana Marta Gómez. Junto a su proyecto Alma Creadora, la cantante y compositora cubana Liuba María Hevia desarrolla la iniciativa cada año en esta capital para brindar oportunidades a varias generaciones de músicos de promover sus propias obras y revalorizar canciones que nunca debieran perderse. Según anunció Hevia el evento de 2020 celebrará los 100 años del natalicio de la peruana Chabuca Granda, folclorista cuyo tema más conocido en el mundo es 'La flor de la canela'. Como parte del evento, el 9 de enero, se proyectará en los Estudios de Animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, el documental Confidencia, precisamente sobre Granda, una realización de la peruana Marta Luna. La sala teatro Ciervo Encantado, acogerá el 10 de enero, un concierto de Annie Garcés, el dúo Jade, Verónica Cruz, Liuba María Hevia y contará como invitada especial con la colombiana Marta Gómez.



Formará parte de la muestra española de cine en Cuba la serie animada Tito reacciona



El Instituto Latino de la Música anunció que un capítulo de su serie animada Tito reacciona formará parte de la Muestra Internacional Cine y Educación de España: Foco Valencia, que será presentada en Cuba. La cita tendrá lugar en esta capital, del 29 de enero al 2 de febrero, enfocada en las esferas que enuncia: la fílmica y educativa. Producida entre Cuba, Argentina, Estados Unidos y México, Tito reacciona rinde homenaje a varios embajadores de la cultura del continente y realza los valores del patrimonio artístico latino a través del lenguaje de la animación en 2D; además, pretende conectar el pasado de figuras reconocidas con las nuevas generaciones. El capítulo elegido para el evento refleja el quehacer artístico del Premio Nacional de Música Frank Fernández, pianista, compositor y maestro cubano de reconocimiento mundial. La serie tuvo en los días finales de 2019 su premier en el cine Chaplin, de La Habana, que puede considerarse exitosa entre varias razones por haber sido escogida para exhibir un capítulo en la Muestra Internacional Cine y Educación de España: Foco Valencia, a realizarse en Cuba.



