Exige António Guterres mayor acción de los gobiernos para detener el deterioro del planeta

Exige Antnio Guterres mayor accin de los gobiernos para detener el deterioro del planeta

Para mover a la acción y buscar mayores compromisos de sus 193 Estados miembros, Naciones Unidas organizó este 23 de septiembre la Cumbre de Acción Climática, para la cual el secretario general, António Guterres, pidió a los líderes mundiales traer planes concretos y no discursos.



Durante su intervención en la sesión plenaria, el secretario general ha dicho que esta no es una cumbre para hablar, ni para negociar', porque 'no se negocia con la naturaleza'. ¨Se trata de una cumbre climática para la acción¨, ha subrayado.



Insistió que en la reclamación de los jóvenes a los Gobiernos ante el hecho de que la generación de los líderes mundiales actuales, en su opinión, no ha asumido la responsabilidad de proteger el planeta. ¨La emergencia es una carrera que vamos perdiendo, pero la podemos ganar¨, defendió Antonio Gutérres quien aseguró que existen las herramientas y la tecnología para solucionar más del 70 por ciento de las emisiones globales.



En sus palabras el Secretario General de Naciones Unidas reclamó una transformación profunda en la Tierra que permita una 'mundialización justa, con más justicia y armonía entre los pueblos y el planeta'. Y acotó que ¨todo tiene un precio, pero el precio más alto es no hacer nada¨.



Asimismo, fue enfático cuando instó a una transformación mundial de las finanzas que sean compatibles con la neutralidad de carbono: ¨No quiero ser cómplice de la destrucción de su propio hogar. No seré un testigo callado ante el crimen de condenar el futuro. Nuestra obligación es hacer todo lo posible para terminar con la crisis climática¨, así concluyó su intervención de hoy Antonio Guterres en la reunión convocada en la sede de las Naciones Unidas.



El cambio climático es una tragedia que ya se siente, y para las nuevas generaciones el impacto será aún más dramático. Un total de 66 gobiernos se han comprometido en llevar a las emisiones de cero de carbono para 2 mil 50.



La Cumbre de hoy en Nueva York se ofrece como un 'punto de inflexión', según la ONU, a la inercia y el impacto global climático, pero siempre que haya muchos países unidos en esta dirección.



La ONU estima que el mundo necesitaría aumentar sus esfuerzos entre tres y cinco veces para contener el cambio climático, frenar el aumento del calentamiento a 1 coma 5 grados como máximo, y evitar el aumento del daño climático que ya se está produciendo en todo el mundo.



La temperatura global promedio para 2015-2019 está en camino de ser la más cálida de cualquier otro período equivalente registrado.



En los últimos años, las olas de calor han sido las más letales y afectaron a todos los continentes.



Esos fenómenos, junto a los incendios récord y otros eventos devastadores como los ciclones tropicales, las inundaciones y la sequía tienen hoy gran impacto en el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente.



La Organización Mundial de la Salud señala que el número de personas expuestas a las olas de calor aumentó en todo el mundo, contribuyendo a un mayor riesgo de enfermedad o muerte relacionada con este problema.



Y las mayores pérdidas económicas mundiales están ligadas a ciclones tropicales. La temporada de 2018 fue especialmente activa, con el mayor número de tormentas tropicales de todos los años en el siglo 21.



Cuba llega a esta Cumbre de Acción Climática con los avances obtenidos y los retos a cumplir en la implementación del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida) aprobado en abril del año 2017 y de su Contribución Nacionalmente Determinada en respuesta al Acuerdo de París.



Nuestro país sufre los efectos negativos del cambio climático y su aporte a las emisiones globales es de apenas el cero coma cero ocho por ciento.



Los resultados que hoy pueden exponerse ante el mundo de la Tarea Vida, son consecuencia de la alerta que de manera anticipada trasladó el líder histórico de la Revolución Fidel y el trabajo continuado desarrollado por nuestro Estado en el que se ha involucrado a todos los sectores de la economía y la sociedad, en la implementación de las cinco Acciones Estratégicas y 11 Tareas.



(Noticiero Nacional de Radio)

