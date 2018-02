Exige Rusia a Estados Unidos implementar tregua en Siria

2018-02-26 13:29:38 / web@radiorebelde.icrt.cu

Rusia exigirá explicaciones a Estados Unidos por No respetar la última resolución de la ONU en Siria, aprobada el pasado sábado y que insta a una tregua de treinta días para garantizar la entrega de ayuda humanitaria a la población.



Pero el alto el fuego solo será posible cuando todas las partes involucradas en el conflicto logren acordar la implementación de esa medida y rija en todo el territorio sirio.



Así lo precisó hoy el canciller ruso, Serguei Lavrov, quien llamó la atención acerca de que el texto de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU No deja margen para interpretaciones en cuanto a quiénes deben aplicar el cese de hostilidades.



Lavrov aclaró que la tregua No se refiere de ninguna manera a las operaciones militares del Gobierno sirio con ayuda de Rusia, en contra de grupos terroristas, tales como el Estado Islámico y el Frente Al Nusra.



De la misma manera, Lavrov consideró que la resolución aprobada el pasado sábado por el Consejo de Seguridad de la ONU, No limita el uso de la fuerza por parte del Ejército sirio contra los grupos Jaysh Al Islam y Ahrar Al Sham.



Lavrov especificó que esas dos milicias colaboran en realidad con el terrorista Frente al Nusra, aunque las potencias occidentales consideran a ambas agrupaciones como opositores moderados contra el gobierno de Bachar al Assad.



En ese contexto, el canciller ruso alertó que Estados Unidos podría seguir intentando desacreditar a la administración de Assad, con nuevos intentos de desinformación sobre supuestos usos de armas químicas por parte de las tropas sirias.



El objetivo sería socavar la tregua a la que instó el Consejo de Seguridad de la ONU y sabotear así el proceso de paz, como parte de los planes estadounidenses para fragmentar el país árabe, creando Estados ficticios, anticipó Lavrov.



El jefe de la diplomacia rusa consideró que Estados Unidos deberá explicar esas acciones contrarias a la resolución de la ONU y cumplir íntegramente y sin excepciones los acuerdos de alto al fuego en Siria.



La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un cese de hostilidades de al menos 30 días en todo el territorio sirio, sigue a los combates de los últimos días entre las tropas gubernamentales y los grupos terroristas que controlan Guta, una población en las inmediaciones de Damasco.



Al amparo del texto aprobado por el máximo órgano decisorio de la ONU, el presidente de Rusia, Vlamir Putin, ordenó a sus fuerzas en Siria que contribuyan a partir de mañana a una tregua humanitaria diaria de cinco horas en Guta.



Al anunciar la medida, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, señaló que el armisticio permitirá también habilitar un corredor para la salida de los civiles.

Guta es foco de la atención mundial por una agresiva campaña de la prensa occidental y los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados, para describir un escenario dantesco en la localidad, del que se culpa al gobierno de Bachar al Assad.



Los reportes manipulados sobre los combates en Guta buscan sensibilizar a la opinión pública internacional contra Assad y Rusia, para acusarlos de crímenes de lesa humanidad por los supuestos bombardeos sobre la población civil.



El gobierno de Assad asegura que solo golpea las posiciones de los grupos terroristas y explicó que su objetivo es poner fin a los ataques con morteros desde Guta contra barrios de la capital, Damasco.



Además, las autoridades sirias han acusado a los grupos terroristas que controlan Guta de mantener a la población civil como un escudo humano.



(Noticiero Nacional de Radio)