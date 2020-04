Exigen en España el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

Exigen en Espaa el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

2020-04-15 08:20:30 / web@radiorebelde.icrt.cu

Varias asociaciones solidarias y movimientos sociales de España demandaron hoy a Estados Unidos el cese inmediato del bloqueo contra Cuba para permitir a la Mayor de las Antillas combatir a la pandemia de la COVID-19. En una declaración, la asociación vasca de amistad Euskadi-Cuba exigió la eliminación total del prolongado bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana, mientras la agrupación de la norteña región española del País Vasco denunció las agresiones de la administración de Donald Trump a Cuba, en medio de la crisis mundial por el nuevo coronavirus. Cuando la epidemia golpea con brutalidad sobre la salud de todas las naciones del mundo, Cuba trabaja en la búsqueda de vacunas, en la fabricación de medicamentos y en el envío de brigadas médicas con centenares de profesionales sanitarios a todos los continentes, subrayó la agrupación de la norteña región española del País Vasco en un comunicado. En la misma línea se pronunció el Grupo Municipal de Marea de Vigo de Galicia, al denunciar que el bloqueo de Washington contra La Habana obstaculiza la adquisición por Cuba de equipos y materiales para afrontar a la COVID-19, además de dificultar las posibilidades de prestar y recibir ayuda internacional.



Reacciona la ONU ante el anuncio de Trump de la retirada de fondos para la OMS



El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, criticó la decisión de la Administración Donadl Trump de cortar los fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando que "no es el momento" para hacerlo, ahora que el mundo está luchando contra la pandemia del coronavirus. "No es el momento de reducir los recursos para las operaciones de la OMS o de cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra el virus", afirmó Guterres en un comunicado publicado este martes en el sitio web de la ONU. Antonio Guterres hizo esta declaración horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que dejará de proporcionar fondos para la agencia sanitaria de la Organización, a la espera de que se efectúe una revisión de su respuesta al brote del nuevo coronavirus. También, el secretario general de la ONU recalcó que el apoyo de la OMS y de miles de sus trabajadores que se encuentran "en las primeras líneas" de la lucha contra el brote "es absolutamente fundamental para los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra la COVID-19".



Ascienden a 126 mil 536 los muertos por la COVID-19 en el Mundo



La actual pandemia de la COVID-19 ha provocado la muerte de 126 mil 539 personas en todo el mundo, además de que el número de contagios se aproxima a los 2 millones, con un millón 979 mil 477 casos, de acuerdo con estimaciones de la Universidad John Hopkins. Estados Unidos permanece como el país más afectado del planeta, con 25 mil 981 personas fallecidas y 608 mil 377 contagiados con el nuevo coronavirus, más de 400 mil enfermos que el siguiente país con más contagios, España, que suma 174 mil 60. En cuanto a números de personas contagiados, después de Estados Unidos y España figuran Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Irán, Turquía, Bélgica, los Países Bajos y Canadá, en orden descendente. Mientras, en América Latina, Brasil permanece como el país más afectado, con 25 mil 262 contagios y mil 532 personas fallecida, seguido de Perú, que hoy rebasó el umbral de los 10 mil enfermos de la COVID-19, y le siguen Chile, Ecuador y México. Asimismo, en el panorama africano, donde el virus de la COVID-19 se mantiene relativamente contenido, Sudáfrica mantiene su posición como país más afectado del continente, con dos mil 415 contagios y 27 fallecimientos, seguido de Egipto, Argelia, Marruecos, Camerún y Túnez.



Realizarán en Venezuela jornada de desinfección masiva por el nuevo coronavirus



La Gran Misión Venezuela Bella realizará hoy una jornada especial para la desinfección y limpieza de todos los espacios públicos como parte de las acciones para combatir a la COVID-19. Esta jornada comenzará a las nueve de la mañana y se extenderá hasta las cuatro de la tarde de este miércoles y se desarrollará de forma masiva en todo el país con el fin de desinfectar las áreas más concurridas. 'Vamos a hacer una jornada nacional de la Misión Venezuela Bella, una jornada de limpieza, desinfección, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad. Venezuela bella bella», expresó el presidente, Nicolás Maduro, al anunciar esas acciones. Como parte de las estrategias para la contención del nuevo coronavirus el Estado venezolano desarrolla un Plan Nacional de Desinfección que supera ya las 27 mil 577 jornadas a todo lo largo y ancho del país, según reportes oficiales. A esas tareas se han sumado más de 20 mil hombres y mujeres del Sistema de Gestión de Riesgo, más de 100 mil hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos de seguridad, destacaron fuentes militares.



Reconocen los comunistas británicos internacionalismo cubano ante la COVID-19



El Partido Comunista de Gran Bretaña-Marxista Leninista (CPGB-ML) reconoció la respuesta internacionalista y humanitaria que está dando Cuba a la pandemia de la COVID-19, pese al bloqueo económico de Estados Unidos. Gracias al socialismo, Cuba ha sobrevivido a las crueles sanciones estadounidenses, y gracias al socialismo, Cuba es capaz y está dispuesta a ofrecer su ayuda al mundo en este momento de necesidad, aseguró la organización partidista británica en un comunicado. También, el texto de la organización partidista resaltó, por ejemplo, que en momentos en que la mayoría de los países capitalistas toman medidas para resguardarse de la epidemia, Cuba envía médicos, medicinas y equipos de protección a diferentes países del mundo. Por otro lado, los comunistas británicos señalaron que los gobiernos de Brasil, Ecuador y Bolivia ahora lamentan haber cedido a las presiones de la administración del presidente Donald Trump, y haber rechazado la cooperación medica que venían ofreciendo los cubanos.



Critica Rusia la decisión de EEUU de suspender sus fondos a la OMS



Rusia criticó este miércoles a Estados Unidos por su decisión de suspender sus fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al calificarla como un intento de endosar a otros la responsabilidad por el estado de su sistema sanitario. 'Los políticos de Estados Unidos siempre encuentran culpables, de la pandemia a China y la OMS; de la derrota de Hillary Clinton a Rusia; de los problemas del sistema sanitario estadounidense, a Vladímir Putin, en persona', afirmó a la agencia Interfax la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Al respecto, la diplomática rusa, indicó que para la clase política estadounidense 'lo más importante es hallar una 'prueba' imaginaria y presentarla al mundo como una prueba de la culpabilidad de otros y de su propia infalibilidad'. Trump justificó su decisión por la oposición de la OMS al cierre de fronteras para combatir la propagación del nuevo coronavirus, por no haber actuado antes y por haber no solo confiado en China, sino también 'alabado' al Gobierno de Pekín, algo que él también hizo semanas atrás.



Afirma Fernando Haddad que Bolsonaro resulta incapaz hoy de comandar Brasil



El economista Fernando Haddad, y excandidato presidencial en las pasadas elecciones afirmó que el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro resulta incapaz hoy de comandar Brasil en el momento más grave de la historia de Brasil en los últimos 50 años. Bolsonaro no tiene la capacidad de tomar una decisión resuelta sobre nada', en especial en medio del combate contra la pandemia de la COVID-19, declaró Haddad, durante una entrevista con el canal CNN Brasil. Consideró al exmilitar incompetente para dirigir la nación. 'Lo que pasa en la salud pasa en la economía. No existe una coordinación de cómo debe actuar el país para mejorar la situación', señaló Haddad. También, el economista Fernando Haddad acusó a Bolsonaro de vivir un enfrentamiento con su propio equipo ministerial y 'está siendo tutelado por los militares' para actuar.



Estudian científicos de la ciudad china de Wuhan el nivel de anticuerpos en los sobrevivientes de la COVID-19



Científicos de la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de Covid-19 en China, investiga hoy el nivel de anticuerpos desarrollado en 11 mil personas que rebasaron al nuevo coronavirus, en busca de más pistas sobre su naturaleza. La investigación se realizará al azar hasta mañana en 100 comunidades residenciales de 13 distritos de Wuhan, que incluye a funcionarios, policías y taxistas, y todos los participantes deben cumplir el requisito de haber permanecido 14 días en la urbe. A los escogidos se les toma muestras de sangre y del tracto respiratorio para las pruebas de ácido nucleído. También, las autoridades de Wuhan estudiarán la ocurrencia de las infecciones mediante los casos asintomáticos de la COVID-19. Mientras, que el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades planea extender esas investigación a 10 provincias y más ciudades de China para recopilar más información sobre las características de la COVID-19, pues sigue rodeada de incógnitas a casi cinco meses de su brote.



