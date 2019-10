Existe la postura correcta?

La postura es definida como la posición adoptada por el cuerpo en contra de la gravedad. Prácticamente toda la musculatura corporal, aunque unos músculos más que otros según la postura, trabajan de forma coordinada para mantener al cuerpo en estabilidad. Es un proceso donde los grupos musculares involucrados trabajan para mantener la estabilidad del cuerpo.



CÓMO SE CLASIFICA LA POSTURA





Se divide básicamente en dos tipos: la inactiva y la activa.



La primera no precisa de mayor activación muscular, pues es adoptada para descansar o relajarse, como al dormir.



La activa necesita de la acción coordinada de los músculos y se divide a su vez en dos tipos: la estática donde los segmentos corporales se mantienen en posiciones relativamente fijas, como cuando se está sentado, de pie, o de rodillas; y la dinámica, donde diferentes segmentos corporales se mueven en función de determinadas circunstancias externas, como cuando caminamos, corremos, saltamos, o nos agachamos para levantar algo del suelo.







Aun no existen evidencias donde determinadas posturas son las responsables de diferentes dolores musculares.



La postura de pie es individualizada pues una misma puede hacerlo de formas distintas según la circunstancia, independientemente de su edad, sexo, altura o peso.



LA POSTURA CORRECTA





La postura correcta responde a las actividades diarias de cada cual y no debe generar dolor o aumentarlo.



Un ejemplo de lo variable de las posturas es cuando se comparan a los bailarines profesionales con una postura muy erguida porque la disciplina de su oficio lo exige, con un operador de micro o un tornero, incapaces de adoptarla en toda su jornada laboral por porque si mantienen la postura correcta para un bailarín, probablemente comiencen a padecer de dolor de espalda, cuello u hombros porque esa postura de quienes danzan no responde a sus necesidades diarias.



Aunque la postura es importante, quienes no tienes dolor de espalda, se pueden sentar o parar como les sea más cómodo.



Para mantener el cuerpo libre de dolores o molestas musculares o articulares se debe dormir bien, comer de manera saludables, hacer ejercicio con regularmente y mantener un peso adecuado.



LA PREVENCIÓN





Quien sufre de dolores de espalda, cuello u hombros debe interrogarse sobre si cumple con todo lo anterior y si está durmiendo bien sobre un colchón sin problemas, si mantiene un adecuado equilibrio mental y ha eliminado el estrés de su vida.



Cualquiera de estos factores en cuanto a estilos de vida puede generar o aumentar la sensibilidad a estos dolores. Pero si a pesar de todo se considera necesitado de ayuda, debe acudir a la consulta de un ortopédico.

M.Sc. Dr. Alberto Quirantes Hernández

Master en Ciencias y Profesor Consultante

Jefe del Servicio de Endocrinología

Hospital Docente Dr. Salvador Allende

La Habana – Cuba

Del Autor