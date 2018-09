Expectativas en Francia por los cambios en el gobierno de Macron

Francia comienza hoy la semana a la expectativa por los cambios en el gobierno de Emmanuel Macron, que deberán concretarse en los próximos días. Tras la renuncia del ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, la recomposición del gabinete deberá estar lista mañana, según anunció el portavoz del Ejecutivo, Benjamin Griveaux. Además, Griveaux añadió, en la conferencia de prensa que el presidente de la República indicó que el gobierno estará completo para el martes, y que el Consejo de Ministros se desarrollará el miércoles, y estará seguido de un seminario gubernamental. Hasta el momento se desconoce si los cambios se limitarán a sustituir al titular de Transición Ecológica, o si se aprovechará la ocasión para realizar más reajustes en los diferentes ministerios. El pasado martes, el ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot reveló públicamente su renuncia, sin notificarla previamente al presidente Macron o al primer ministro Edouard Philippe.



Comparecerá este lunes Cristina Fernández otra vez ante los tribunales



La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández volverá hoy a los tribunales de Comodoro Py tras un nuevo citatorio del juez Claudio Bonadío por la causa sobre presuntos sobornos en la obra pública durante su gestión de gobierno, informó Prensa Latina. Tras los allanamientos a tres de las propiedades de la exmandataria, Bonadio citó nuevamente a Cristina y también a los jefes del movimiento político La Cámpora, Andrés Larroque, Eduardo Wado de Pedro y José Ottavis. La víspera, en un mensaje en la red social twitter, Cristina Fernández pidió a la militancia no acompañarla y poner toda la energía en ayudar a los que la están pasando mal. Mañana lunes voy al juzgado de Claudio Bonadío por séptima vez. Ya saben, no se movilicen. Pongan la energía en defender la universidad y la salud pública, la ciencia y la tecnología y ayudar a los que la están pasando mal, que desgraciadamente no son pocos hoy en nuestro país, escribió la exmandataria. Bonadío, conocido como el juez antiK por todas las causas abiertas contra la expresidenta, ahora vuelve a llamarla a los tribunales de Comodoro Py tras ampliar el período de la investigación a todo el lapso de gobierno de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, y el de ella; o sea no entre 2008 y 2015 sino desde 2003 en adelante.



Negocian las dos coreas la fecha de la apertura de la nueva oficina de enlace entre los dos países



El Ministerio de Unificación surcoreano aseguró hoy que Seúl está negociando con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) la fecha de apertura de la oficina de enlace conjunta que servirá para aumentar la comunicación entre ambas naciones, reportó la agencia china Xinhua. Según declaró en una rueda de prensa el portavoz Baik Tae-hyun, que está previsto que la fecha sea fijada durante la visita el próximo miércoles a la RPDC de una delegación de enviados especiales surcoreanos. Corea del Sur y la RPDC han mantenido consultas sobre el tema, aunque todavía no han consensuado la fecha, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el máximo líder de la RPDC, Kim Jong Un, acordaron establecer la oficina de enlace en la ciudad fronteriza de Kaesong, en la RPDC, tras su primera cumbre, celebrada el 27 de abril pasado en la villa fronteriza de Panmunjom, explicó el vocero.



Se alista Japón para la llegada del tifón Jebí, el más potente en 25 años



El potente tifón Jebi se aproxima a Japón y llegará al sudoeste del país mañana martes, según informó hoy la Agencia Meteorológica nacional, y alertó que ese fenómeno meteorológico es el más fuerte que tocará tierra en el archipiélago nipón en 25 años. El tifón Jebi, catalogado actualmente como muy fuerte por las autoridades niponas, avanza este lunes por el Pacífico en dirección a la isla meridional nipona de Shikoku a una velocidad de 20 kilómetros por hora, y está previsto que toque tierra, en esa isla a las 12.00 hora local del martes. La presión atmosférica detectada en el tifón y los fuertes vientos que genera, de hasta 160 kilómetros por hora, han llevado a la Agencia Meteorológica nipona a calificarlo como el más poderoso que llega al archipiélago nipón esta temporada y el más fuerte en unos 25 años. Hay muchas posibilidades de que toque tierra manteniendo una fuerza muy alta', dijo hoy en rueda de prensa el meteorólogo Ryuta Kurora, quien señaló que se prevén tempestades en amplias zonas del oeste, el este y el norte del país, y llamó a las autoridades locales a tomar prontas medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.



Insiste el canciller ruso en el derecho de Siria a liquidar a los terroristas en Idleb



El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, insistió hoy en el derecho soberano que tiene el Gobierno de Siria para liquidar a los terroristas que se refugian en la provincia de Idleb, último bastión de los extremistas en el país, publicó la agencia española EFE. No hay lugar para los terroristas en Siria y el Gobierno sirio tiene pleno derecho a perseguir su aniquilación en su territorio, señaló el canciller ruso esta mañana a los alumnos de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales Mgimo, en un discurso con motivo del inicio del curso escolar. Así le respondio hoy Lavrov al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, que acusó a su homólogo ruso de defender un posible ataque de las fuerzas gubernamentales sirias contra la provincia de Idleb. En días pasado Pompeo, escribió en su cuenta en Twitter que Serguéi Lavrov está defendiendo el ataque de Siria y Rusia contra Idleb. Estados Unidos ve esto como una escalada en un conflicto ya peligroso.



