Explica BioCubaFarma sobre reubicación laboral de trabajadores

Explica BioCubaFarma sobre reubicacin laboral de trabajadores

2020-01-20 07:24:48 / web@radiorebelde.icrt.cu

Hemos visto en las redes sociales, como se ha generado un grupo de comentarios sobre una información falsa, en relación a la ocurrencia de despidos masivos en una de las empresas de BioCuBaFarma.



Es cierto, que por la situación real con la no disponibilidad de materias primas se han disminuido los niveles de producción de medicamentos. Hemos informado en otras ocasiones que la causa fundamental con las materias primas es el criminal bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba.



En este caso, una de nuestras empresas, Laboratorios AICA, se ha visto en la necesidad de implantar un proceso de interrupción laboral de forma temporal.



Con el objetivo de garantizar el vínculo laboral de estos trabajadores y que no se afecte significativamente el salario de los mismos durante el período que va a estar disminuido el proceso productivo en sus fábricas, se ha estado gestionando ubicación laboral en otras entidades del sector biofarmacéutico u otras entidades que tienen necesidad de fuerza laboral.



La dirección de BioCubaFarma revisó la ejecución de ese proceso y en lo fundamental fue realizado con seriedad, apegado a la legalidad y comunicación directa a los trabajadores por parte de los directivos de la empresa.



En ese colectivo- al que se le está proponiendo, otras funciones hasta el restablecimiento de las condiciones para seguir produciendo– existe mucha experiencia, conocimiento técnico en buenas prácticas de fabricación y tienen gran sentido de pertenencia con su centro de trabajo, por eso, entendemos que no es un proceso fácil. La empresa está comprometida en continuar la búsqueda de una solución personalizada a cada trabajador.



Desde BioCubaFarma estaremos acompañando y ayudando a encontrar la mejor de las soluciones en cada caso.



Presidencia de BioCubaFarma

Este es mi país, estos son mis dirigentes, los que se preocupan porque nadie quede desamparado a pesar del cruel bloqueo que constantemente nos golpea, saldremos adelante como siempre lo hemos hecho. Somos Cuba! Somos Continuidad! Viva la Revolución Cubana por Siempre! — Yailín FC (@FcYailin) January 19, 2020



(Haciendo Radio)