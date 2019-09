Expone Abel Prieto en la Unesco obra cultural de la Revolución Cubana

Expone Abel Prieto en la Unesco obra cultural de la Revolucin Cubana

2019-09-17 06:03:05 / web@radiorebelde.icrt.cu

El intelectual cubano Abel Prieto compartió este lunes en la sede de la Unesco, en Paris, los principios de la obra cultural de la revolución de la isla. En un encuentro que calificó de informal y entre amigos, el escritor señaló que con la revolución comenzó un proceso de democratización de la cultura, para que su riqueza llegara a todos, y no solo a élites. Hablamos también de una descolonización, de hacer valer la identidad nacional e independizarnos de la hegemonía impuesta desde Estados Unidos, manifestó en presencia de funcionarios de la Secretaría y del sector de Relaciones Exteriores de la organización de la ONU, representantes de Estados ante la misma e invitados franceses y de otros países. La revolución nunca se propuso formar fanáticos ni apostar por un nacionalismo mediocre, su meta ha sido emancipar mediante el acceso inclusivo a lo mejor del conocimiento universal, subrayó. Prieto insistió en la visión descolonizadora defendida por Cuba y su identificación con América Latina y el Caribe, lo que explica la creación de la Casa de las Américas pocos meses después del triunfo revolucionario. El encuentro, organizado por la delegada permanente cubana ante la Unesco, Dulce María Buergo, facilitó el diálogo ameno del intelectual con muchos de los presentes y concluyó con una foto del parlamentario con la representación de la isla.



Recibirá Lula al poeta, cantante y compositor Chico Buarque



El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recibirá el jueves al reconocido poeta, cantante y compositor brasileño Chico Buarque, quien por segunda vez visita al fundador del Partido de los Trabajadores. Buarque, junto a la abogada Carol Proner, dialogará con Lula en una cárcel de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde el exdirigente obrero cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018. Carol Proner acompañará al autor de 'O que será' como representante de abogados que denuncian la violación de los derechos humanos en Brasil y defienden la libertad del exsindicalista. La jurista formó parte del grupo de brasileños que se reunió con el papa Francisco y llevó una carta del santo padre a Lula. El 2 de agosto de 2018, Buarque y el cantante Martinho da Vila visitaron por vez primera al exmandatario, quien en aquella ocasión les comunicó que no aceptará nunca 'cambiar su dignidad por la libertad' y que está dispuesto y decidido a 'ir hasta el final', a pesar de ser blanco de la injusticia. Chico Buarque es considerado el mejor exponente de la música brasileña de todos los tiempos y participó en el Festival Lula Libre en Río, cuando encabezó uno de los eventos políticos y culturales más notables de los últimos años, al reunir a miles de personas en torno a la defensa de la justicia imparcial y la libertad de Lula.



Reinauguran sede del Centro iberoamericano de la Décima y el verso improvisado





La poesía en estrofas de diez versos, en sus variantes oral improvisada y escrita, tendrá un significativo momento el viernes 20 de septiembre a las 2 de la tarde, cuando se reinaugure, tras una restauración integral, la sede del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado del Ministerio de Cultura, sito en Calle A No. 608 entre 25 y 27, en el Vedado habanero. Escritores y repentistas están invitados al encuentro, durante el cual se realizará un recorrido por las áreas recién reparadas, se dejará abierta una exposición del destacado artista de la plástica Kamyl Bullaudy y se efectuará un guateque en el Patio de los Poetas. Con todo ello se festejará el aniversario de la institución, creada en esa fecha en el año 2000, y se espera la participación de relevantes creadores del complejo artístico-literario de la décima —considerada por muchos como la estrofa nacional—, tanto en su vertiente de la oralidad y sus gustadas manifestaciones del Punto cubano, declarado en el 2017 por la Unesco patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como en la vertiente de la escritura, la cual estará representada por miembros y colaboradores del Grupo Ala Décima, perteneciente al Cidvi, e incluye la premiación de su concurso anual de glosas Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí, en su undécima edición.



Celebrarán novena edición de la Muestra Itinerante de Cine del Caribe



La novena edición de la Muestra Itinerante de Cine del Caribe tendrá lugar del 24 al 29 de septiembre, en La Habana. En el Multicine Infanta será la inauguración oficial el día 24 a las siete de la tarde, con la proyección del filme Mañana no te olvides, presentado en la Muestra de cine dominicano en Cuba, de José Enrique Pintor, realizador dominicano. Durante su novena edición la Muestra realizará un homenaje a Rigoberto López, cineasta cubano fallecido este 2019, por lo que el lunes 23 de septiembre a las 10 de la mañana ocurrirá la charla Recordando a Rigo, con participantes nacionales y extranjeros. También se proyectará el filme La soledad de la jefa en el despacho, cortometraje de ficción realizado por Rigoberto López en 1990. El próximo año, al cumplirse la décima edición del evento, la convocatoria será para la programación cinematográfica con temática medioambiental, lo que no reduce ni limita la selección de las obras.



(Haciendo Radio)

Del Autor