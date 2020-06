Exponen en Holguín objetos patrimoniales de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara

Exponen en Holgun objetos patrimoniales de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara

La exposición Dos hombres de todos los tiempos, dedicada los patriotas Antonio Maceo Grajales y Ernesto Che Guevara, en ocasión de celebrarse el natalicio de ambos el venidero domingo 14, quedó inaugurada en el Museo Provincial La Periquera, de la ciudad de Holguín, donde se muestran objetos que pertenecieron a estos dos héroes de talla universal. Alrededor de 36 piezas componen esta muestra inspirada en el legado, el pensamiento y la acción de ambos libertadores, que a pesar de estar lejanos en el tiempo coincidieron en el amor patrio y en el pensamiento independentista hacia la nación cubana.



En La Habana, novedoso proyecto Libro a la casa



Potenciar la opción de leer y adquirir nuevos textos impresos desde el hogar, es el propósito del Centro Provincial del Libro y la Literatura de La Habana, mediante la puesta en práctica del proyecto Libro a la casa. Dulce Domínguez, directora de la institución cultural explicó que este novedoso servicio de venta de libros a domicilio en tiempos de pandemia ya tuvo su experiencia inicial en el municipio de Guanabacoa, con la intención de extenderse al resto de los territorios de la capital cubana. Con la opción de llamadas telefónicas, las personas pueden solicitar el título o género de interés y, si el texto ha sido agotado, se le recomendará alguna otra obra literaria.



Comienza mañana Segunda Temporada de Música Coral «Santa Clara Canta»



Encabezados por la directora del Coro Nacional de Cuba, la maestra Digna Guerra, Premio Nacional de Música, y a través de videos elaborados por los directores de las agrupaciones nacionales y extranjeras, que se visualizarán en las redes, en la radio y en la televisión, se materializará el encuentro Santa Clara Canta. Además de las presentaciones el encuentro tiene previsto la realización de varias sesiones teóricas. La Segunda Temporada de Música Coral «Santa Clara Canta», según sus organizadores, rendirá homenaje a la figura del Che, en ocasión de su natalicio 92, y recordará la victoria de la Batalla de Santa Clara. Será, además, un regalo a la Ciudad, en el aniversario 331 de su fundación.



Presentan libro “Septeto Santiaguero. Nace un Lucero”



“Septeto Santiaguero. Nace un Lucero” se trata de una obra con muchísimas sorpresas, pues la agrupación, que cumplió el dos de febrero pasado un cuarto de siglo, tiene historias poco conocidas por el público seguidor. Oscar Oramas, autor del libro, manifestó su orgullo y felicidad por contribuir al rescate de los valores más esenciales de la música cubana y para que las futuras generaciones aprecien el trabajo del grupo ganador de dos premios Grammy Latino. Resultado del trabajo conjunto entre Ediciones Caserón, de la UNEAC en el territorio, y la EGREM se espera que el título esté disponible al público en los próximos meses.



Otro aniversario en la historia cultural del teatro Eddy Suñol



Ochenta y un años han pasado desde que el Teatro Wescenlao Infante, hoy comandante Eddy Suñol, en honor al jefe militar del IV Frente Oriental Simón Bolívar durante la guerra de liberación, abriera sus puertas en las márgenes del parque Mayor General Calixto García en la cuidad de Holguín. Formando parte del patrimonio cubano, el Eddy Suñol es una institución que nutre y perpetúa nuestra historia, por lo que hace unos años ha sumado la entrega de una distinción con su nombre, consistente en una réplica de su fachada y certificado acreditativo. Mucho tiempo ha pasado, mas el teatro continúa arraigando éxitos y llevando lo mejor a la escena cubana desde el oriente de la isla, convirtiéndose así en sitio para elevar la cultura y compartir en familia.



Arriba a su quinto aniversario dúo Chistian y Rey



El popular dúo que conforman los hermanos Christian y Rey Alonso arribó a sus primeros cinco años de trabajo, tiempo en el que les ha distinguido la defensa de la música bailable y el legado familiar de su abuelo Pacho y su padre Pachito, sin renunciar a la búsqueda de un sello personal. Es así que el dúo, lejos de encasillarse en un género, apuesta por la variedad de la música popular bailable, con producciones en las que el público, fundamentalmente joven, tenga para elegir. Con esa premisa preparan su segundo disco, ahora con la empresa Clave Cubana, de ARTEX y con su sello Bis Music, el cual han grabado en los estudios personales de Patricio Amaro y Manolito Simonet con la producción de Dayán Rivera.



El Cigala celebra a México con nuevo álbum



Diego “El Cigala” visitó por primera vez México hace más de 20 años, pero conocía el país desde niño gracias a su música. Ahora el artista flamenco le entrega un regalo a la nación latinoamericana, “Cigala canta a México”, con algunas de las canciones más representativas de su cancionero. El álbum incluye 12 versiones de clásicos que van desde “Somos novios”, con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, hasta “Bésame mucho”. El álbum fue grabado en México en los estudios de Sony entre febrero y marzo, antes de que estallara la pandemia. Tenían planeado un concierto para mayo para estrenarlo en el Auditorio Nacional, con invitados estelares como el mismo Manzanero y Los Macorinos, que tocan la guitarra en “La media vuelta”, pero tuvo que ser pospuesto.



Bob Dylan comenta sobre su nuevo álbum



Bob Dylan dio una mirada a su proceso de composición de canciones, comentó la muerte de George Floyd y dijo en una inusual entrevista, publicada este viernes, que deseaba haber escrito la balada de los Rolling Stones, “Angie”. La extensa conversación de Dylan con The New York Times es la primera entrevista importante del cantautor desde 2017 y se divulgó una semana antes del lanzamiento de su primer álbum original en ocho años. El disco “Rough and Rowdy Ways” se lanzará el 19 de junio. Dylan, de 79 años, lanzó tres sencillos a principios de este año, incluida una canción de 17 minutos, “Murder Most Foul”, inspirada en el asesinato en 1963 del presidente estadounidense John F. Kennedy. Dylan dijo que las canciones provienen de un torrente de conciencia.



