Expresidenta Cristina Fernández se enfrenta al primer juicio

Expresidenta Cristina Fernndez se enfrenta al primer juicio

2019-05-21 08:52:03 / web@radiorebelde.icrt.cu

El juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como contra 13 exfuncionarios y empresarios, dará inicio hoy, a pesar de la advertencia de la Corte Suprema respecto de la posibilidad de que el proceso sea declarado nulo o incluso interrumpido, según informaron medios locales de prensa. Los jueces del Tribunal Oral Federal Dos definieron las nuevas solicitudes de suspensión realizadas por las defensas; y el juicio por la causa conocida como Vialidad, comenzará con algunas dudas porque la Corte sigue sin establecer las bases sobre los nueve planteos pendientes, indicó el diario Página 12. Entre ellos se encuentra el de la defensa de la expresidenta argentina, que reclama medidas de prueba claves sobre las obras sospechadas. Las investigaciones sobre cinco de las 51 obras cuestionadas estarían listas hasta agosto próximo, y los jueces del máximo tribunal podrían incluso ordenar que se estudien algunas más o todas. En caso de que los especialistas determinen que no hubo sobreprecios y que las obras fueron hechas en tiempo y forma, esto podría hacer caer toda la acusación y causar el fracaso del proceso. Un comunicado de la Corte publicado la semana pasada advierte que el juicio podría ser declarado nulo y que el Tribunal tiene la potestad de posponer el comienzo del debate oral.



Propone Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional elecciones anticipadas



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso adelantar elecciones de la Asamblea Nacional de su país, compuesta mayoritariamente por diputados de oposición a su Gobierno. Yo quiero elecciones, elecciones ya, vamos a elecciones de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos, y asumimos el reto, vamos para buscar una solución pacífica, democrática y electoral, expresó Maduro en un acto en Caracas. El anuncio llega dos días después de regresar a Venezuela una delegación de su Gobierno, que participó en reuniones con la oposición con la mediación de Noruega. En su alocución, el dignatario también llamó a la población a apoyar la gestión de Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que este lunes extendió su funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Para celebrar un año de su reelección, Maduro destacó tres compromisos a consolidar en su Administración: la "estabilidad política, la felicidad social y la prosperidad económica". El presidente Maduro reiteró su permanente disposición a sostener encuentros con los factores que lo adversan, siempre que se den en un contexto de respeto a la Constitución y en busca de la paz de la nación caribeña.

Invito a las oposiciones de Venezuela a legitimar el Poder Legislativo. Aceptemos el reto de ir a unas elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para que, con votos, demostremos quien cuenta con el respaldo del pueblo. Ese es el camino; la paz y la democracia. pic.twitter.com/zysXHBsefh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de mayo de 2019

Afirma el presidente iraní que no es tiempo de dialogar con Estados Unidos



El presidente de Irán, Hasan Rohani, aseguró que en la actualidad las condiciones no son adecuadas para dialogar con Estados Unidos. La situación actual es absolutamente inadecuada para una negociación, la coyuntura actual requiere de la resistencia del pueblo persa, declaró el mandatario Rohani durante una reunión con altos clérigos y eruditos iraníes en Teherán. También, Rohani recordó que, en su última visita a las Naciones en el pasado mes de septiembre, y donde cinco líderes mundiales se acercaron para mediar en una negociación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y con el Departamento de Estado, y nos enviaron solicitudes en ocho ocasiones, pero hoy no es el momento para la negociación, sino la resistencia y la firmeza. Asimismo, el presidente iraní Hasan Rohani indicó que a pesar de las sanciones de Estados Unidos las autoridades y el pueblo iraníes han consensuado la necesidad de resistir ante Washington y sus sanciones. Por otro lado, las autoridades iraníes rechazaron la propuesta y calificaron de fracasada la campaña de presión de EE.UU. para obligar a Irán a sentarse a la mesa de conversaciones con la Administración de Donald Trump.



Aplazamiento de restricciones significa poco, asegura Huawei a EE.UU.



El gigante tecnológico chino Huawei afirmó hoy que la postergación de las restricciones en Estados Unidos tiene poco significado porque está en plena capacidad de afrontar la salida de ese mercado, donde enfrenta presiones del Gobierno. El presidente de la empresa Huawei, Ren Zhengfei, enfatizó ante periodistas la total preparación con alternativas que le permitirán minimizar las afectaciones derivadas del bloqueo en suelo norteamericano y mantener el despliegue exitoso de la red 5G, considerado el principal motivo de la campaña en su contra. Además, Zhengfei aseguró, ninguna otra compañía igualará en esa revolucionaria tecnología a Huawei en los próximos dos o tres años y advirtió a los políticos de Estados Unidos que subestiman sus potencialidades. Al respecto, el presidente de Huawei indicó que su corporación no puede ser aislada del mundo y cuenta con los medios para fabricar chips con la misma calidad que los adquiridos en Estados Unidos. Hace unas horas el Departamento estadounidense de Comercio de Estados Unidos decidió postergar hasta el 19 de agosto la aplicación de sanciones a la compañía china Huawei, y le permitirá realizar transacciones necesarias para mantener y respaldar las redes y equipos en pleno funcionamiento.



