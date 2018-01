Expresidentes latinoamericanos apoyan a Lula

2018-01-12 10:04:29 / web@radiorebelde.icrt.cu

Los expresidentes Rafael Correa, de Ecuador; José Mujica, de Uruguay; Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, así como Ernesto Samper, de Colombia, dejaron claro su apoyo al exprimer mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien el próximo 24 de enero podría ser condenado a casi 10 años de cárcel y quedaría fuera de las elecciones de octubre. De acuerdo con el manifiesto, Lula es víctima de una persecución que afecta no solo al Partido de los Trabajadores (PT) y a la izquierda, sino a todos los ciudadanos brasileños, resalta Telesur. "Como nunca antes en nuestra generación de luchadores lo que está en juego es el futuro de la democracia", indica el comunicado. El juez Sergio Moro dictaminó la sentencia tras encontrar al expresidente culpable de los supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Sin embargo, los abogados del expresidente brasileño aseguran que la condena se basa en delaciones de delincuentes confesos y no en pruebas reales. (Telesur)



Denuncia Maduro las intenciones de la oposición de volver a las acciones violentas



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció las pretensiones de dirigentes del partido opositor Primero Justicia y de otras agrupaciones de derecha de reactivar las acciones violentas en las calles venezolanas, publicó Prensa Latina. Durante una jornada de trabajo en el Palacio de Miraflores, el mandatario señaló hemos capturado a un grupo de guarimberos financiado por Primero Justicia que planeaban acciones violentas, y aseguró que los planes fueron desarticulados por las autoridades del país. Por otro lado, Nicolás Maduro, condenó el asesinato de la miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tomás Lucena, en el municipio Escuque, estado de Trujillo, por motorizados que le dispararon mientras iba en su auto con la familia. Al respecto, Maduro destacó que la inteligencia, honradez, humildad y el amor a la Patria del joven constituyentista de 31 años de edad, que fue víctima de un posible hecho de sicariato político. También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó que la delegación del gobierno nacional en los diálogos con la oposición en República Dominicana tiene indicaciones de analizar los temas para avanzar en la defensa de la economía del país ante el cerco financiero que ha impuesto Estados Unidos contra Venezuela. (PL)



Piden los países garantes a retomar el diálogo de paz en Colombia



Los países garantes de la mesa de diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicaron la víspera una declaración para solicitar el inicio del quinto ciclo de diálogo con la urgencia que la situación amerita, reportó Telesur. Colombia se merece la paz que anhela su pueblo, la región y la comunidad internacional, por eso solicitamos a las dos partes iniciar el quinto ciclo con la urgencia que la situación amerita, dice el comunicado difundido por la Cancillería de Ecuador. Además, el texto exhorta a que en esta esta quinta etapa del diálogo de paz entre Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno colombiano se asuma como prioridad la negociación para un nuevo cese al fuego, así como otros puntos importantes de la agenda. Llamamos a las partes a evitar un escalamiento que ponga en peligro los avances logrados en el proceso de negociación y en el anterior cese al fuego, señalaron los países garantes de la mesa de diálogo. Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela reiteraron su apoyo al proceso de dialogo colombiano para consolidar una completa y duradera, Paz. Mientras tanto, la delegación del ELN, presidida por Pablo Beltrán, señaló en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter que los incidentes sucedidos ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país, y señaló que pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones para lograr una salida política del conflicto. (Telesur)



Logran Merkel y Schulz acuerdo para la formación del Gobierno



Después de 24 horas de reuniones la canciller alemana, Angela Merkel, y el líder socialdemócrata, Martin Schulz, llegaron hoy a un principio de acuerdo para lograr una gran coalición para forma el Gobierno. Según informaron los medios alemanes Der Spiegel y Bild detallaron que al comenzar la reunión, tanto Merkel como Schulz reconocieron que existían todavía grandes escollos, pero se mostraron dispuestos a negociar hasta el final un preacuerdo que sirva de base para formar una nueva y gran coalición. Los escasos acuerdos que llegaron hasta los medios, sobre un margen de gasto de 45.000 millones de euros para esta legislatura o sobre política medioambiental, no han tenido confirmación oficial, ya que, según distintos dirigentes, 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'. Al comenzar la reunión, tanto Merkel como Schulz reconocieron que existían todavía 'grandes escollos', pero se mostraron dispuestos a negociar hasta el final un preacuerdo que sirva de base para formar una nueva gran coalición. (EFE)



Repele el Ejército sirio una ofensiva terrorista en Idlib



El ejército sirio logró recuperar numerosas posiciones perdidas en el sureste de Idlib, luego de repeler una potente contraofensiva realizada por grupos terroristas. Según declaró hoy el comandante de los grupos Al-Chajin en la Fuerza Tigre del Ejército, Suleiman Shaheen, que los terroristas del Frente Al-Nusra y otras facciones habían lanzado un ataque contra las tropas sirias desde la dirección oeste. La fuerte embestida obligó al Ejército a retirarse del aeropuerto militar de Abu Duhur y de varios puntos, pocas horas después de liberar la instalación militar, precisó la fuente. Apuntó que luego de retomar las posiciones perdidas, las tropas gubernamentales en estos momentos combaten contra las agrupaciones radicales para retomar la estratégica base aérea. También manifestó que durante la contraofensiva de los terroristas en Idlib murieron 18 soldados sirios, entre ellos comandantes de tres grupos de la Fuerza Tigre. Por otro lado, Yasser Razouk, suboficial de las tropas sirias que operan en Idlib, informó a Prensa Latina que más de 50 terroristas del grupo Ahrar el Cham murieron o resultaron heridos en una emboscada tendida por el Ejército en la localidad de Atshan, en el norte de Hama. (PL)



