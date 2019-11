Expulsa el Gobierno de El Salvador a todo el cuerpo diplomático venezolano

Expulsa el Gobierno de El Salvador a todo el cuerpo diplomtico venezolano

2019-11-04 08:53:34 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Gobierno de El Salvador ha decidido expulsar a todo el cuerpo diplomático venezolano, al que ha dado 48 horas para abandonar el territorio nacional, según lo ha anunciado la Presidencia del país. Precisa RT que el comunicado asegura que la decisión de expulsar a los diplomáticos nombrados por Nicolás Maduro es "coherente" con las declaraciones de Bukele, que no reconoce la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, el documento señala que El Salvador "reconoce la legitimidad del presidente encargado, Juan Guaidó", hasta que se celebren "elecciones libres", y espera "en un futuro cercano" la recepción de credenciales "de la nueva representación diplomática de Venezuela". Por su parte indica Telesur que, en un mensaje en Twitter, el canciller Jorge Arreaza, aseveró que el mandatario salvadoreño Najib Bukele asume oficialmente “el triste papel de peón de la política exterior de Estados Unidos. El Gobierno de Venezuela anunció este domingo que ha decidido declarar personas no gratas a los integrantes del personal diplomático de El Salvador en Caracas, otorgándoles un plazo de 48 horas para abandonar territorio venezolano.

#VenezuelaDiplomacia | Venezuela 🇻🇪 expulsa a personal diplomático de El Salvador 🇳🇮 👉 https://t.co/JnaWultLIg



El canciller Jorge Arreaza aseveró que el mandatario salvadoreño Najib Bukele asume oficialmente “el triste papel de peón de la política exterior de EE.UU.". pic.twitter.com/7EjsePHd30 — teleSUR TV (@teleSURtv) November 3, 2019

Cuestiona defensora del Pueblo democracia de la oposición en Bolivia



La defensora del pueblo, Nadia Cruz, calificó de incoherente que grupos de choque de la oposición reclamen hoy principios democráticos, utilizando métodos de lucha no democráticos. Refiere Prensa Latina que tal afirmación la hizo luego de conocer que el líder opositor, Fernando Camacho, un millonario salpicado por los Panama Papers, exigiera la renuncia del presidente, Evo Morales, tema no contemplado en la Constitución Política del Estado. Ante un grupo de sus seguidores en una reciente manifestación opositora en Santa Cruz, Camacho, también mencionado como deudor de cifras millnarias al fisco, anunció que en unas 48 horas el jefe de Estado estaría fuera del Gobierno, comentó Cruz. Valoró que exigir demandas 'antidemocráticas' no logran el respeto ni el ejercicio de los derechos humanos en el país. Además, recordó que los comicios dieron como ganador a Evo Morales con 47,08 por ciento de la votación, sin embargo, su contendor, el opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa, declaró fraude, aunque sin pruebas, y pidió una segunda vuelta.



Repudia Rigoberta Menchú violaciones de derechos humanos en Chile



La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú consideró repudiable la violencia desatada por las fuerzas policiales en Chile en contra de la ciudadanía que protesta pacíficamente por cambios en el país. Indica Prensa Latina que la destacada activista social guatemalteca, quien se encuentra en este país para conocer de primera mano lo que sucede en el país y expresar su respaldo a las víctimas de la represión policial, se reunió este domingo con los directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos para analizar la situación. Dijo Menchú que 'la represión no es primera vez que ocurre en Chile y América Latina y no queremos que eso se pueda repetir'.



Afirma Trump que acuerdo comercial con China será firmado en algún lugar de Estados Unidos



El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha destacado que la primera fase del acuerdo comercial con China, una vez sea completada, será firmada en algún lugar de Estados Unidos, según comentó este domingo a la prensa, informa RT. El pasado viernes el inquilino de la Casa Blanca subrayó que las negociaciones entre los dos países marchan muy bien y sugirió que la primera parte del acuerdo fuera firmada en el estado de Iowa, que se vio fuertemente afectado por los aranceles. El 31 de octubre Trump anunció que firmará con su homólogo chino la mayor parte del acuerdo comercial entre ambos países. El nuevo lugar será anunciado pronto. El presidente Xi y el presidente Trump realizarán la firma", escribió Trump en un tuit.



Sugieren expertos de Google, Microsoft y Facebook al Pentágono que controle el uso de inteligencia artificial



La Comisión de Innovación en Defensa, organización que asesora al Pentágono compuesta por miembros de Google, Microsoft y Facebook, y que se encarga de la incorporación de innovaciones tecnológicas de Silicon Valley en el Ejército de EE.UU., ha publicado un conjunto de "directrices éticas" para el uso de la inteligencia artificial por parte del Departamento de Defensa. El informe de la denominada Comisión de Innovación en Defensa se publica en medio de la creciente preocupación sobre los posibles riesgos del uso de inteligencia artificial en el ámbito militar.



