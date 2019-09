Extreman en Las Tunas el control sobre el uso racional de la energía

Extreman en Las Tunas el control sobre el uso racional de la energa





Las Tunas, Cuba.- Más de un centenar de violaciones en cerca de 60 centros laborales detectó el control del Consejo Energético Provincial Tunero la víspera, mientras que en lo residencial se consume más de la tercera parte de la demanda planificada.



El director de la Empresa Eléctrica Provincial Carlos Rafael Arias Sobrino, insistió en que las medidas excepcionales de ahorro ante la contingencia energética están encaminadas a evitar el apagón.



La directora de la Oficina Territorial del Uso Racional de Energía, Maritza González Llorente, enumeró la paralización de los acondicionadores de aire, apagar las lámparas donde sea posible y evitar pérdidas innecesarias, y la socialización de las indicaciones.



Los del Comercio justificaron el gasto en centros de prestaciones de servicios de alta demanda como lo son los restaurantes “2007”, El Reymar, La Arboleda y La Esquina; las pizzerías El Escudo, La Cadena y La Milanesa y los mercados El Oriente y la Unión, lo que no quiere decir que mantengan encendido lo que no deben.



Entre los grandes consumidores y los violadores que no se enmarcan en el plan aparecieron el Sistema de Salud y la Industria Alimentaria.



La vicepresidenta del Consejo de la Administración Yeleni Tornet Menéndez fue categórica al hablar de ordenamiento y la evaluación del impacto de las medidas en todos los municipios y de la contribución de las familias tuneras que si en el horario pico apagan solo una lámpara contribuyen a ahorrar tres Megawuat.



