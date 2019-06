Facebook cierra otra puerta a Huawei

Tal y como informa Reuters, Facebook ya no permitirá que Huawei preinstale sus aplicaciones en teléfonos. Aún así, los propietarios de dispositivos de Huawei aún podrán descargar y usar aplicaciones como la principal de Facebook, WhatsApp e Instagram, y seguirán recibiendo actualizaciones a través de Play Store.



Dicho de otra forma, aparentemente Facebook está lidiando con la prohibición de forma diferente a, por ejemplo, Google. Google ha obtenido una licencia temporal para continuar enviando actualizaciones de seguridad a los teléfonos Huawei existentes. Los teléfonos Huawei que se encuentran actualmente en las tiendas o “aquellos que aún no se han enviado o incluso se han construido” seguirán teniendo los servicios de Google preinstalados.



En el caso de Facebook, según explica Reuters, negara las preinstalaciones en “cualquier teléfono que aún no haya salido de fábrica”.





Las implicaciones no deberían ser tan preocupantes para Huawei como otras decisiones anteriores de Google y ARM, que restringen respectivamente su capacidad para usar los servicios básicos de Android y desarrollar sus propios chips.



En cualquier caso, el movimiento de Facebook cierra otra vía potencial para que Huawei entregue aplicaciones de terceros cruciales a los clientes, y tendrá que hacerlo solo con su propia tienda de aplicaciones.



