Facebook en escándalo mediático y político por filtración de datos

Facebook continúa envuelto en un gran escándalo mediático y político, tras la filtración de información personal de unos 50 millones de usuarios de la red social, utilizada después para favorecer la elección de Donald Trump.



Las autoridades de protección de datos del Reino Unido investigan ya si Facebook no actuó de manera responsable, ante las denuncias de que la consultora política británica Cambridge Analytica obtuvo acceso indebido a las cuentas de 50 millones de seguidores de la famosa red social.



La historia se remonta al 2014, cuando trascendió que Cambridge Analytica había recopilado sin autorización los datos personales de unos cincuenta millones de usuarios de Facebook, con los cuales elaboró un programa informático para predecir e influir en las elecciones de Estados Unidos.



Ese sistema informático determinó el perfil de millones de votantes individuales y creó modelos para explotar lo que se sabía de esos usuarios de Facebook, para enviarles publicidad política personalizada.



Según se sabe ahora, Cambridge Analytica penetró violó las reglas de privacidad de Facebook, con una aplicación para ese portal de Internet que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad.



Ese programa no solo permitía acceder a los datos de ese usuario, sino también a todos sus contactos, recopilando una enorme cantidad de información sin necesitar el consentimiento de la mayoría de los afectados, algo que no está permitido.



Facebook se enteró de esa falla de seguridad en el 2015 y exigió a Cambridge Analytica eliminar por completo los datos de los usuarios de la red social que había obtenido ilegalmente, un requisito que la empresa prometió cumplir, pero no lo hizo, de acuerdo con revelaciones de los últimos días.



El escándalo reflotó el pasado sábado, cuando los diarios The New York Times y el británico The Guardians Observer reportaron que Cambridge Analytica utilizó esos mismos datos para ayudar a la elección de Donald Trump.







La campaña electoral de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y le pagó más de seis millones de dólares, mientras que la propia compañía afirma en su sitio web que aportó a los asesores electorales del magnate la experiencia y el conocimiento que le ayudaron a ganar la Casa Blanca.



Entre los inversores en Cambridge Analytica están el exestratega jefe de Trump y exdirector de su campaña electoral en el 2016, Steve Bannon, y un destacado donante republicano, Robert Mercer.



La tormenta mediática y política sin precedentes que golpea en estos momentos a Facebook no solo se debe a la presunción de que la red social no actuó con suficiente firmeza ante el presunto acceso indebido de la firma Cambridge Analytica a datos de unos 50 millones de usuarios.



El otro problema para Facebook es que sabía que el escándalo estaba a punto de explotar el pasado sábado, e intentó presionar a los medios de prensa que lo revelarían para impedir que lo destaparan.



Facebook conoció de antemano que The New York Times y The Guardian’s Observer publicarían el sábado que la firma de datos Cambridge Analytica había accedido y retenido información sobre 50 millones de usuarios de la red social, sin su permiso, para influir en la campaña electoral en favor del ahora presidente, Donald Trump.



Para protegerse del escándalo, Facebook envió cartas a los medios de comunicación explicando por qué esta filtración de datos no constituía una “violación” de la seguridad, pero después anunció que suspendía de su plataforma a Cambridge Analytica.



Sin embargo, los reporteros que han investigado el caso revelaron las maniobras legales que Facebook había utilizado para impedir la publicación de esa información, apelando a la amenaza de demandarlos.



La comisaria británica de Información, Elizabeth Denham, está buscando una orden judicial para registrar la sede en Londres de Cambridge Analytica, como parte de una investigación más amplia.



A su vez, legisladores tanto de Estados Unidos como del Reino Unido están pidiendo explicaciones al propio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aunque se cree que no las dará hasta que la compañía complete su investigación interna sobre lo sucedido.







