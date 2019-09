Falleció el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe a los 95 años

Falleci el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe a los 95 aos

2019-09-06

El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, falleció este viernes a los 95 años de edad, informó hoy el actual presidente zimbabuense, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, en su cuenta de Twitter. Con gran tristeza, anuncio el fallecimiento del padre fundador y ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, señaló el actual mandatario del país africano en la red social.



Aprobará hoy la Cámara de los Lores una ley que veta un Brexit duro



La Cámara alta de los Lores aprobará hoy la ley que exige al Gobierno británico solicitar una prórroga de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) si no hay acuerdo entre Londres y Bruselas antes del 31 de octubre. Esta legislación fue introducida por la oposición británica en el parlamento, que la aprobó por la vía urgente el pasado miércoles, ante el temor de que el primer ministro británico, Boris Johnson, no frene una salida dura del bloque europeo el 31 de octubre, la fecha establecida para la ruptura.



Despliega Venezuela sus Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia



Más de tres mil hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están desplegados hoy a lo largo de la frontera con Colombia, señaló, protector del estado de Táchira, Freddy Bernal. Una comisión encabezada por Bernal y el constituyente de la frontera, William Parada, evaluó las condiciones en que se encuentra la zona 48 horas después que el presidente, Nicolás Maduro, declarara la alerta naranja en la región, ante la posibilidad de una agresión desde Colombia, según reportes de la prensa del protectorado de ese estado.



Crece a 30 la cifra de muertos tras el paso del huracán Dorian por Bahamas



La cifra de muertos por el devastador paso del huracán Dorian el fin de semana pasado por Las Bahamas ascendió a 30, informaron fuentes oficiales, mientras que una consultora estimó en siete mil millones de dólares los daños materiales. El primer ministro de Las Bahamas, Hubert Minnis, informó que el número de fallecidos creció a 30, y es una cifra provisional, pues aún continúan las tareas de búsqueda y rescate en las islas Ábaco y Gran Bahama, y el número de muertos podría ascender.

Hallan periodista una base secreta de las fuerzas especiales de Estados Unidos cerca de las fronteras rusas



Descubren una base secreta de las fuerzas especiales estadounidenses que ha estado operando en Estonia desde 2014, según informó la Corporación de Radiodifusión Pública (ERR) de ese país. La base fue detectada por los autores del programa de investigación periodística Ochevidets ('Testigo'), luego de que en uno de los documentos públicos del Pentágono figurara una mención a un objeto especial en Estonia, para el cual Estados Unidos asignó 15 coma 7 millones de dólares en este año 2019.



Convocan a actos en ciudades brasileñas para exigir libertad de Lula



El Partido de la Causa Operaria (PCO) de Brasil convocó para el 14 de septiembre a un acto en Curitiba y en otras 30 ciudades del país para pedir la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según una nota de la organización, publicada en medios periodísticos, y ante la crisis del gobierno fraudulento de Jair Bolsonaro, las nuevas revelaciones de la Lava Jato, que muestra a Lula como preso político y que lo persiguió, es necesario intensificar las movilizaciones de todo el pueblo, organizaciones sociales y partidistas para liberarlo.



