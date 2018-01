Falleció uno de los hijos más ilustres de Los Guaracheros de Regla (+Video)

El pueblo ultramarino de Regla está de luto. Acaba de perder en la madruga de este viernes 26 de enero, a uno de sus hijos más ilustres, a «El Guarachero Mayor», el bailarín Humberto Medina Pereira, a los 78 años. Con tan solo 19 años fundó el 5 de junio de 1956 y dirigió a los emblemáticos Los Guaracheros de Regla, a petición del alcalde de la localidad Héctor Rodríguez, quien fuera más tarde Presidente del Banco Nacional.

Qué cubano no arrolló alguna vez al ritmo contagioso de Los Guaracheros de Regla, por muchos años acompañados por el toque de Los Tambores de Bejucal, pueblo al que le unió una gran amistad y donde fue querido como si fuera uno de sus hijos.

Aunque ya no se encontraba al frente de la popular comparsa habanera, la cual tuvo que abandonar por problemas de salud, los cuales se agravaron tras la muerte de su sobrino Alberto Mir en el 2009, quien lo sustituyó al frente de la comparsa una vez que él no pudo continuar haciéndolo. Sin embargo, no dejó de interesarse por el trabajo de la emblemática agrupación músico danzaria, orgullo no solo de Regla, sino de toda Cuba y su cultura.

Según nota enviada por el Instituto Cubano de la Música (ICM), la comparsa contó en sus inicios con 132 integrantes. Desfilaron por primera vez junto a la comparsa Los Titi, desde la calle Máximo Gómez hasta el Parque de las Madres, donde obtuvieron su primer premio. Un segundo encuentro con los mismos tuvo lugar en Casa Blanca donde demostraron nuevamente su superioridad. Esa misma superioridad los hizo obtener hasta hoy, cinco grandes premios, más de 25 primeros premios y más de 50 reconocimientos.

A Los Guaracheros se llevó también a sus hijos, para que siguieran sus mismas inquietudes, las cuales les nacieron desde temprana edad cuando hacía del baile su vida, participando en innumerables fiestas de quince, en las cuales dirigía las coreografías de los bailes de salón y participaba como bailarín demostrando sus grandes dotes artísticas. Y a la esposa, que siempre le apoyó en todas sus actuaciones dentro y en países como México, Murcia, Portugal, Martinica y Colombia.

Teatros, Festivales, eventos deportivos, mundiales, carnavales y otros siempre tuvieron entre los elencos culturales a Los Guaracheros de Regla y los siguen teniendo. Actualmente con 200 integrantes, jóvenes aficionados de Matanzas, Bejucal y de todos los rincones de La Habana, que cada martes y jueves se reúnen en el Liceo de Regla para ensayar, sin recibir más pago que el reconocimiento del pueblo de Cuba y el apoyo de los reglanos, y dirigidos por su hijo Héctor Medina, Los Guaracheros de Regla honrarán – a partir de ahora- aún más a Humberto, el padre fundador, quizás, de la comparsa más popular de Cuba.

Ese mismo legado y el respeto y cariño a Humberto Medina Pereira, «El Guarachero Mayor» el cuerpo de dirección y los bailarines, figurantes, faroleros y músicos de la tradicional comparsa habanera le trasmite día a día a los más pequeños que hoy creciendo bajo su sombra bailan y arroyan en Los Guaracheritos de Regla.

En video Los Guaracheros de Regla acompañados por el toque de Los Tambores de Bejucal en el Carnaval de La Habana donde se alzaron en 2012 con el Gran Premio





