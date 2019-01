Favorable acogida a la Constitución en su primer día en la calle

2019-01-07

La Habana-. Desde que esta mañana comenzó en el país la venta del tabloide con la Constitución de la República, por minutos ha crecido la cantidad de personas interesadas en adquirirlo con vistas a constatar los cambios originados en la nueva Carta Magna, y estudiarlos, a partir de los aportes hechos por la población.



En la capital, estanquillos de Correos de Cuba como el ubicado en el parqueo de la heladería Coppelia, en el Vedado, han tenido hoy un intenso ajetreo, pues según contó su empleado, Manuel Díaz Guerra, de los dos mil ejemplares puestos a la venta allí, al cierre de esta información pasaban de mil 600 los ofertados.



Hay quienes se han llevado hasta 30 ejemplares y al preguntarle por qué tantos me han respondido que son para su centro de trabajo, otros también han comprado tabloides para familiares, amigos y vecinos, y realmente he visto a la gente contenta, con mucha expectativa en torno a la Constitución.



Para el joven actor Ángel Ruz Pérez, del teatro El Público, la Constitución es la voz del pueblo y por tanto es necesario que tengamos conocimiento de las leyes de nuestro país con vistas a defender los derechos ciudadanos, aunque particularmente me interesa lo legislado respecto al sector cultural, a la creación artística.



Doris Hilda Hernández Fernández, periodista jubilada, compró este lunes un ejemplar de la Carta Magna con el fin de “leerla, estudiarla, analizarla, ver los aportes que hice cuando el anteproyecto fue consultado al pueblo, aunque si un tema considero muy importante es el de la familia, sobre el cual se ha hecho mucho énfasis durante los debates”.



Samuel Sánchez Crespo, vendedor de libros y periódicos, expresó que hoy ha tenido una jornada de mucha venta, “sí especialmente del tabloide con la Constitución de la República, mucha gente se ha interesado por adquirirla”, acotó.





La Ley Fundamental que acabamos de aprobar, señaló recientemente el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel ante el Parlamento, reafirma el rumbo socialista de la Revolución y nos permite encauzar la labor del Estado, el Gobierno, las organizaciones y todo el pueblo en el perfeccionamiento continuo de la sociedad; refuerza la institucionalidad; establece la prevalencia de la Constitución en nuestro actuar una mayor inclusión, justicia e igualdad social y un reforzamiento del empoderamiento del pueblo en el gobierno del país”.



Para el 24 de febrero están convocados millones de cubanos y cubanas a las urnas, en las que con su voto directo y secreto podrán ratificar la aprobación de la Ley de leyes, desde este lunes en venta en todo el país.



