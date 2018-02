Favorables resultados en producción tabacalera en Cuba





Con satisfactorios indicadores en los resultados productivos y la eficiencia económica cerró el año 2017 en la rama tabacalera cubana, sobresaliendo que la actual campaña marcha de manera muy favorable en cuanto a las siembras y el estado de las plantaciones, con un año climatológico adecuado que augura muy buenos dividendos al término de la misma.



Así se conoció en el análisis efectuado en la empresa de acopio y beneficio de tabaco Lázaro Peña, del municipio artemiseño de San Antonio de los Baños, donde se informaron además los resultados del Tercer Corte Evaluativo del Proceso de Dignificación que emprende el Grupo Empresarial Taba Cuba en sus 45 entidades, desde el año 2014.



Ese proceso no es más que el cumplimiento de un grupo de actividades encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo para sus colectivos y clientes o visitantes, tanto en los locales como en la parte tecnológica, escogidas, despalillos, fábricas de puros, campos agrícolas, talleres y el resto de su infraestructura, con un único denominador común: elevar los resultados productivos, la eficiencia y el aporte a los ingresos de la economía cubana.







En esta oportunidad se alzaron con la condición de provincias destacadas Artemisa, Mayabeque, Las Tunas y Holguín, el resto de las provincias alcanzaron la categoría de Bien y únicamente Granma fue calificada de Mal.



En el sistema empresarial de las 45 que cuenta el Grupo Taba Cuba, 18 merecieron la evaluación de Destacadas, 15 la de Bien y 12 fueron calificadas de mal debido a que sus resultados integrales estuvieron muy por debajo de lo previsto.



El presidente del Órgano Superior de Dirección de Taba Cuba, Justo Luís Fuentes Díaz, ponderó en el encuentro que la dignificación que se lleva a cabo en la rama tabacalera cubana no constituye una jornada de embellecimiento y pintura, pues su alcance es mucho más profundo e integral y tiene como meta final el mejoramiento de los indicadores de calidad y de eficiencia, con notables y sistemáticos incrementos en los volúmenes de producción, tanto en la parte agrícola como en la industrial.



Por su parte el ministro de la agricultura cubana, Gustavo Rodríguez Rollero, exhortó a los cuadros, técnicos y demás trabajadores del sector tabacalero a convertirse en referencia para el sistema agropecuario con marcados impactos en su vínculo directo y atención a la base productiva estatal y la que está en manos de los campesinos, todo lo cual, recalcó, no es un favor si no una obligación del Ministerio de la Agricultura y toda su estructura.







Al resumir el encuentro Rodríguez Rollero indicó, que constituye una responsabilidad de todos los cuadros vinculados con la producción tabacalera, impregnar en el resto de sus trabajadores que ese renglón exportable debe incrementar aún más su imagen en el extranjero y los ingresos que hacen a la economía cubana, con mas volúmenes de producción sin descuidar la calidad y prestigio de los puros cubanos en el mundo.



A la evaluación asistió también el integrante del Consejo de Estado, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Santiesteban Pozo, entre otros dirigentes de diferentes instituciones.

