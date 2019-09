Federación Estudiantil Universitaria: no nos vamos a parar

Federacin Estudiantil Universitaria: no nos vamos a parar





La escalinata de la Universidad de La Habana fue testigo de un ajetreo inusual. Los estudiantes que se acercaban al Alma Mater, fiel testigo del acontecimiento, murmuraban y compartían criterios.



Algunos preparaban sus teléfonos para congelar el momento en imágenes y otros parecían tímidos ante la siempre temible cámara. Al momento del inicio silencio total. La decisión estaba tomada, no era secreto: La Federación Estudiantil Universitaria(FEU), apoya las nuevas medidas adoptadas por el gobierno cubano ante la actual coyuntura energética.



Comprometidos con su época, los estudiantes de la FEU mostraron su respaldo al proceso revolucionario cubano y aseguraron que nada detendrá la marcha de victorias alcanzadas por la mayor de las Antillas.



El presidente de la organización en el país, José Ángel Fernández Castañeda, dialogó con los estudiantes sobre la necesidad de contribuir al ahorro y el decisivo apoyo que pueden brindar los jóvenes.



Luego del encuentro conversó con Radio Rebelde y apuntó su compromiso y el de los miles de universitarios para seguir batallando.







“La Federación Estudiantil Universitaria ratifica el compromiso con nuestro proceso revolucionario y con nuestra Revolución, pero también da el paso al frente ante el llamado de cumplir cualquier tarea”.



La agilidad de los jóvenes ha puesto ya a muchos integrantes de la FEU a cumplir con importantes tareas en cada una de las universidades.



“La respuesta de los estudiantes no se ha hecho esperar. Nosotros tenemos desde las propias universidades estudiantes que están aportando en tareas agrícolas y directamente al ahorro.



“La FEU ha estado apoyando procesos como la flexibilización del horario de entrada a clases y el reajuste del calendario docente. Esto ha permitido que las aulas universitarias sigan prestando servicios y que, como iniciamos felizmente el curso escolar, ante esta coyuntura energética no nos vamos a parar y vamos a seguir adelante”.



Luego de las fuertes restricciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir la llegada de combustibles al país, los jóvenes cubanos, integrantes de la FEU, seguirán apoyando las medidas del gobierno cubano.



Buscar soluciones donde quiera que podamos generar un gasto, así expresó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mientras informaba al pueblo cubano las medidas adoptadas por el país. Son los jóvenes cubanos quienes desde cada uno de sus puestos harán cumplir este importante llamado.



Escuche el audio aquí:



