Felicidades a la medicina cubana

Cienfuegos, Cuba.- La Salud Pública en nuestro país mantiene vital los servicios y muestra el derecho del pueblo para recibirlos gratis siempre, a pesar del Bloqueo de los Estados Unidos y el recrudecimiento impuesto por el Gobernador, Donald Trump.



En el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de esta ciudad crece el amor y la dedicación a los pacientes y familiares. Lo agradece Caty López, de 34 años de edad y madre del niño jimagua Yoslany Herrera, de un año y seis meses, ingresado con la enfermedad crónica de Fibrosis Quística.



“Aquí el trato ha sido, divino, los médicos atentos, y yo por supuesto, sin quejas ninguna hacia el personal de salud” asegura el familiar, quien este y todos los días felicita resultados del Sistema de Salud. En el hospital también tiene una cuna para poder cuidar al otro hijo jimagua.

“Quien está a diario aquí con los niños sabe el sacrificio que ellos ejercen. De noche vienen a ver cómo está el bebé, y su trabajo no hay dinero que pueda pagarlo” agradece con gran emoción la madre Caty.



“Yo no tuviese con qué pagar en Estados Unidos o en otros países la enfermedad de mi niño porque tengo más hijos y aquí no me cobran nada, nada” asegura la cienfueguera.



Ocurre que Caty, además de los jimaguas, es madre de seis niños, la mayor de 15 años, otras de nueve, ocho y tres años y a Yoslany lo ha ingresado muchas veces.



“Tengo cuatro hijas más en la casa, dice, y a veces tengo que vérmelas prácticamente duro con ellas para que me las cuiden porque somos mi esposo y yo nada más, pero siempre Dios ayuda, y los vecinos me dan la mano”.





Mercedes Fonseca, una Doctora y la Licenciada Caridad Teresa Young, del Servicio Respiratorio atienden a los pacientes con Fibrosis Quística y allí las vi junto al pie de la cuna de Yoslany.



Dichos pacientes además de las manifestaciones respiratorias sufren alteraciones en otros órganos, como el aparato digestivo, deshidratación y NO progresan adecuadamente de peso.



Caridad Teresa informa que en la provincia de Cienfuegos existen 16 personas con diagnóstico fibroquísticos: “La Consulta Multidisciplinaria del Hospital Pediátrico atiende a estos pacientes toda la vida. Tenemos enfermos menores de un año, pero también de 36 años”.



“Un Tratamiento muy Caro, precisa, ellos toman Creatina, uno de los medicamentos que más cuestan y lo tienen que ingerir desde el momento que se diagnostican y toda La Vida. Llevan también tratamiento con antibióticos, que son muy caros. Los suministramos gratuito”.



A pesar del Bloqueo, la Comisión Nacional de Fibrosis Quística hace que el medicamento llegue a las provincias. Sabemos que los servicios de Salud Pública le cuestan al Estado, pero para el pueblo es gratis.

Del Autor