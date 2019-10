Felicita Díaz-Canel a Alberto y Cristina por su triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina

Felicita Daz-Canel a Alberto y Cristina por su triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina

2019-10-28 08:42:24 / web@radiorebelde.icrt.cu





El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a Alberto y a Cristina por su 'merecido triunfo' en las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Argentina. Merecido triunfo que propicia una derrota al neoliberalismo, Felicitaciones querida Cristina y también para Alberto desde Cuba, La Patria Grande está de celebración, escribió Díaz Canel en su cuenta personal de Twitter, quien se encuentra en una visita de trabajo a Rusia. El peronista Alberto Fernández, líder del Frente de Todos, con la expresidenta Cristina Fernández como compañera de fórmula, se impuso en primera vuelta al actual jefe del Estado, Mauricio Macri, con un margen de más de 7 puntos porcentuales. Después de escrutado el 97 coma 59 por ciento de las mesas electorales, la formula Alberto y Cristina obtenía el 48 coma 04 por ciento de los sufragios, mientras que Macri conseguía 40,44 por ciento.

Alberto Fernández es el nuevo presidente de Argentina. Felicitaciones desde #Cuba para Alberto y Cristina. El pueblo argentino ha derrotado al neoliberalismo. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/iLVQgkp1JZ Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2019

Presentará hoy Boris Johnson una misión para adelantar las elecciones en el Reino Unido



El primer ministro británico, Boris Johnson, presentará hoy a la Cámara de los Comunes una moción para adelantar las elecciones para el 12 de diciembre por el estancamiento en el Parlamento del acuerdo del Brexit. Para conseguir su propósito de adelantar los comicios, Johnson necesita el respaldo de dos tercios de los 650 miembros del Parlamento británico, pero su partido perdió la mayoría en el Palacio de Westminster, como resultado de las divisiones internas provocadas por la controvertida ruptura con la Unión Europea (UE). Mientras, el opositor Partido Laborista, que representa la segunda fuerza política del país, se muestra reacio a aceptar la propuesta de Johnson, por temor a que el Primer Ministro aproveche el tiempo que medie hasta la celebración de los comicios para sacar al Reino Unido del bloque sin acuerdo. Eliminen el Brexit sin acuerdo de la mesa, y de inmediato apoyaremos la convocatoria a elecciones, reclama el líder laborista, Jeremy Corbyn, quien asegura estar listo para la campaña.



Denuncian en Chile 42 muertos y 121 desaparecidos durante las protestas



Al menos 42 muertos y 121 desaparecidos es la cifra confirmada hasta hoy a causa de la represión policial a las masivas protestas populares en Chile contra las medidas económicas del presidente Sebastián Piñera. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ese número de víctimas se suman 12 mujeres violadas y miles de torturados, escenas que a juicio de los observadores recordaron el tristemente célebre periodo de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Otros informes dan cuenta que 45 personas perdieron la vista en la última semana por los disparos de perdigones realizados por las fuerzas del orden público. Hay violaciones, todos los días, esto no es algo que parece, es algo que es, que sucede en nuestro país con este virtual estado de sitio, declaró colaboradora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Schonhaut. El movimiento de protesta quiere una nueva Constitución y la renuncia del presidente Sebastián Piñera, quien por cierto tiene el 80 por ciento de rechazo popular, de acuerdo con las más recientes encuestas.



Pone en duda el presidente de Irak la confiabilidad de Estados Unidos como aliado



Los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio dudan de la confiabilidad de Washington, declaró el presidente de Irak, Barham Salih. La capacidad de Estados Unidos de mantener sus posiciones ha sido cuestionada de una manera muy, muy seria, y ya sus aliados en la región están preocupados por su confiabilidad, declaró Salih en una entrevista al portal Axios, en medio de las acusaciones de Donald Trump, de haber traicionado a aliadas formaciones kurdas en el norte sirio en la operación militar turca. Por otro lado, el presidente, Barham Salih afirmó en ese sentido que Irak necesita 'remodelar' o incluso 'reconsiderar' las relaciones con Estados Unidos, y al ser preguntado sobre si esta 'reconfiguración' reorientaría a Irak hacia Rusia o Irán, Salih remarcó que en la región hay muchos actores y que él no quiere darles un ultimátum, y añadió que tenemos que pensar en nuestras propias prioridades.



Exigen en Brasil la liberación de Lula en su cumpleaños 74



Movimientos populares, partidos y organizaciones sociales salieron a las calles en varias ciudades brasileñas para celebrar hoy el aniversario 74 del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protestar contra su prisión política y exigir libertad. La mayor manifestación se realizó en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, por la Vigilia Lula libre, a pocos metros de la sede de la Policía Federal de esa ciudad, donde Lula está detenido desde abril de 2018. Marcado por actos culturales, el evento contó con la presencia de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, el hermano de Lula, conocido como Frei Chico, así como la diputada federal Benedita da Silva. Al intervenir, Hoffman hizo alusión al expresidente y a toda su vida dedicada a la lucha por los derechos de los trabajadores, y subrayó. Lula deja uno de los legados más grandes de su gobierno al pueblo brasileño y dejará uno de los más grandes de resistencia y coraje al pararse aquí (en Curitiba) con la cabeza bien alta y no cambiar su dignidad por libertad. Lula, quien cumplió este domingo 74 años, pero que también registró 568 días de encarcelamiento político, pidió como regalo de cumpleaños que el pueblo brasileño evite que se destruya el país.



Convocan en Chile a un paro nacional el próximo 30 de octubre



Más de un centenar de organizaciones y movimientos sociales de Chile, que integran la mesa de Unidad Social, convocaron hoy a un paro nacional el próximo 30 de octubre. Con el lema ¡Nos cansamos, nos unimos!, el llamado a la huelga se realizó desde el capitalino parque O´Higgins, donde, luego de una semana de movilizaciones, miles de personas presenciaron el acto cultural denominado Por el derecho a vivir en paz. Los chilenos plantean que seguirán en las calles, pese a que el presidente Sebastián Piñera, acorralado por el reclamo popular ante las medidas neoliberales de su gobierno, decidió cambiar todo el gabinete y anunciar un plan paliativo a la crisis. Mientras, que las encuestas difundidas arrojan que el apoyo al jefe de Estado chileno se desplomó a mínimos históricos, apenas 14 por ciento, y cerca del 80 por ciento de los chilenos lo rechazan.



Enfrentamientos entre fuerzas afganas y pakistaníes deja tres civiles muertos en Afganistán



Al menos tres civiles murieron y otros tres resultaron heridos a causa de un enfrentamiento que se produjo entre las fuerzas afganas y pakistaníes en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, comunicó la agencia Khaama Press. Los residentes locales dijeron que el bombardeo de las fuerzas pakistaníes dejó muertas a tres mujeres y heridos a tres hombres', publicó la agencia en su página web, mientras los funcionarios locales de seguridad confirmaron el incidente sin dar más detalles sobre lo ocurrido. Por su parte, Sher Zaman Munshi, miembro del consejo provincial, confirmó el incidente y dijo que el enfrentamiento se produjo después de que las fuerzas afganas previnieran la intrusión de las tropas pakistaníes en Do Kalam que tenían como objetivo instalar puestos militares. El enfrentamiento se registró a las 16.30 hora local, en el área de Do Kalam, en el distrito de Nari, y se prolongó durante horas.



Dejan las manifestaciones violentas en Haití dos muertos y numerosos daños



Al menos dos personas perdieron la vida y varios locales fueron incendiados en las violentas manifestaciones registradas en las últimas 24 horas en Puerto Príncipe, capital de Haití para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moise. Los manifestantes en Pétion-ville y Delmas atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios, mientras frente a la embajada canadiense en Puerto Príncipe fueron incendiados varios neumáticos. También decenas de policías se manifestaron horas antes en forma pacífica en las calles para exigir mejores condiciones de trabajo y dieron de plazo al gobierno hasta el próximo miércoles para responder a sus demandas. El grupo opositor Alternativa Consensual para la Reconstrucción de Haití convocó a nuevas protestas que se llevaron a cabo a partir de este domingo y hasta el 2 de noviembre para obligar al presidente Jovenel Moise a abandonar el poder.



(Haciendo Radio)

Del Autor