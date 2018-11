Felicita Viceministro Primero de las FAR a los Comités Militares



Cienfuegos, Cuba.- El Viceministro Primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Jefe del Estado Mayor Nacional, felicitó a los jefes, oficiales y trabajadores civiles que prestan servicios en los Comités Militares y a los de apoyo.



Felicitaciones transmitidas en el acto nacional político cultural efectuado en la Universidad de Ciencias Médicas de esta ciudad del centro sur, donde conmemoraron el Aniversario 55 de la Promulgación de la Primera Ley 1129, del Servicio Militar y Constitución de los Comités Militares.







López Miera exhortó a continuar la perfección del trabajo enfrentando nuevos retos y llevar la eficiencia a resultados superiores en el cumplimiento de las misiones.



El acto estuvo dedicado a la memoria del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el segundo aniversario de su desaparición física, porque dedicó la vida a consolidar la disposición del país para la defensa y avizoró el perfeccionamiento del Sistema y la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo.



La Dirección de Organización y Personal, del Partido y el Gobierno de Cienfuegos, y la Región Militar, recibieron de manos del miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de División Raúl Rodríguez Lobaina, Jefe del Ejército Central, un reconocimiento por los logros obtenidos en el trabajo.







El Ministerio de las FAR otorgó diplomas de estímulo a un grupo de fundadores, mientras varios jóvenes merecieron el carné de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), por el cumplimiento del Servicio Militar y la disciplina mostrada, en cuya entrega participaron además la tambiénmiembro del Comité Central, Lidia Esther Brunet Nodarse, primera secretaria en la provincia, y la presidenta de la Asamblea del Poder Popular Mayrelis Pernía Cordero.



Intervinieron a nombre de los fundadores el Teniente Coronel de la reserva, José Luis Rodríguez y la joven Doctora Yeni Dueñas Pérez, quien cumplió el Servicio Militar Voluntario y la beneficiaron con la Orden 18 del Ministro de las FAR, que le posibilitó estudiar Medicina.



Más de 50 años de trabajo y victorias en interés de la defensa de la Revolución Socialista fueron felicitados por el Jefe de la Dirección de Organización y Personal de las FAR, Coronel Heriberto Burgos Ronquillo.



