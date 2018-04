Festival de Cine Francés en Cuba (+Video)





La Habana, Cuba.- Recordemos el año 2012, cuando le fue conferida la medalla por la Cultura Nacional de Cuba a Christophe Barratier y Nouredine Essadi, fundadores del Festival de Cine Francés en Cuba.



En retribución y no conforme con tanto buen cine galo que nos habían entregado hasta entonces, trajeron ese año a la gran actriz francesa Isabelle Huppert, protagonistas de cintas tan laureadas como ella misma, que se nombran ¨La pianista¨, ¨La ceremonia¨, Madame Bovary¨, ¨Un asunto de mujeres¨ y ¨Happy end¨ entre otras.



Ella asistió a la entrega y como muchos de los que tuvimos en el Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate ese día, incluidos los galardonados, se emocionó hasta las lágrimas al escuchar las notas de ¨La Marsellesa¨, hermanadas con nuestro Himno Nacional.



Los inquietos fundadores del Festival que este año va por su edición No. 21, colocaron en sus valijas de aquel evento No. 15 cintas como las multipremiadas ¨El artista¨, ¨El puerto de la esperanza¨, ¨La fuente de las mujeres¨, ¨Carlos¨, ¨Libertad¨ y un grupo de películas donde Huppert figura como actriz principal. Todo esto sin olvidar el título ¨La guerra de los botones¨, de Barratier, que acostumbra a estrenar sus trabajos en nuestro país.







Así hizo con la nominada al Oscar como película de habla no inglesa ¨El coro¨, también con ¨París 1936¨, ¨La guerra de los botones¨ y ¨El outsider¨.

Dentro de una nota que fue publicada en el mencionado 15 Festival de Cine Francés en Cuba, Barratier y Nouredine escribieron: “Queremos comunicar al público cubano un saludo por su fidelidad al Festival y su amor al cine”.



Del 11 al 21 de abril tendremos nuevas jornadas de cine francés. Esperen por informaciones.



