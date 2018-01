Fidel Castro: Aclamados por multitudes delirantes (+Audio)

6 de diciembre de 1959.- La Caravana de la Libertad encabezada por Fidel avanza por la zona central de Cuba. Llega a Sanctí Spíritus. En horas de la madrugada Fidel pronuncia un discurso. Manifiesta:



“...Los que hemos tenido el inmenso honor de vernos aclamados por multitudes delirantes, que tienen fe en nosotros, es lógico comprender que prefiramos mil veces la muerte a venir un día por estas mismas calles y encontrarnos la indiferencia, el olvido o el odio de nuestros conciudadanos”.



Posteriormente la Caravana arriba a la ciudad de Santa Clara, donde también Fidel dialoga con el pueblo. Reafirma que siempre estuvo seguro del triunfo revolucionario.



“... cuando una tarde, después del primer revés, me vi con dos hombres y dos fusiles, y estuve 15 días antes de hacer contacto con mi hermano —que se apareció con otros cuatro hombres y cinco fusiles, y fueron siete en total los fusiles que volvieron a aparecer—, yo estaba tan tranquilo como estoy hoy, porque estaba seguro de que íbamos a ganar la guerra”.



“... por una razón: ¡porque creía en el pueblo!”







En esta fecha, Fidel decide dirigirse hacia la ciudad de Cienfuegos. Allí pronuncia un discurso en el Parque Martí.



“Nuestro avance hacia La Habana desde Santiago de Cuba, me había hecho el propósito de detenerme solo en las capitales de provincias. Pero es que realmente con Cienfuegos hay que contar cuando se escriba la historia de la Revolución. A Cienfuegos había que venir, aunque solo fuera para saludar a este pueblo revolucionario, e inclinarme, reverente, en tributo a los héroes y mártires del 5 de septiembre”.



En 1962, habla en el antiguo Centro Asturiano, en la inauguración del Palacio de los Pioneros en La Habana. Resalta la importancia de la organización pioneril.



“... Ustedes deben procurar que la mejor organización sea la organización de ustedes, estar bien organizados, para que todo el mundo diga: ¡Qué buena es la organización de los niños!, ¡qué grande es la organización de los niños!, ¡qué bonita es la organización de los niños!”



Recuerda la historia del niño Paquito González, nombre que llevará el centro pioneril, asesinado de un balazo en 1933 cuando los revolucionarios velaban los restos de Julio Antonio Mella.







Y, entonces, un niño de 12 años, que era dirigente de los pioneros, que se llamaba Paquito González, ese niño murió de un balazo en la frente en el tiroteo de los esbirros cuando dispararon contra el pueblo.



En 1968, Fidel habla en el Cordón de La Habana, en la Autopista del Mediodía, en la inauguración de un poblado de 120 casas, en Valle Grande y muestra su satisfacción por las áreas terminadas para la población de la localidad, como posible modelo de organización de las áreas rurales y también de las urbanas.



En el 2011, elabora la reflexión ¿Qué diría Einstein? Recuerda su reflexión del 25 de agosto de 2010 titulada La opinión de un experto, en la que alertaba de los riesgos de un conflicto de Estados Unidos y sus aliados con Irán.



Hace referencia a los científicos iraníes asesinados desde el 2007 en extrañas circunstancias.



“No recuerdo otro momento de la historia en que el asesinato de científicos se haya convertido en política oficial de un grupo de potencias equipadas con armas nucleares. Lo peor es que, en el caso de Irán, lo están aplicando a una nación musulmana, con la cual, si bien pueden competir y superarla en tecnología, no podrían jamás hacerlo en un terreno donde, por cuestiones culturales y religiosas, podría superarlos...”



