Fidel Castro: ¡Adelante, jóvenes estudiantes cubanos! (+Audio)

Fidel Castro: ¡Adelante, jóvenes estudiantes cubanos!

9 de marzo de 1977.- Fidel habla en el acto de Amistad Libio-cubano, celebrado en el Teatro del Pueblo, en Trípoli, Al-Yamahiria Árabe Libia Popular Socialista.



Manifiesta que deseaba conocer ese país y ver cómo desarrollaban los libios su revolución.



“Desde hacía tiempo pensábamos que la Revolución Libia y la Revolución Cubana debían acercarse, porque nosotros, aunque distantes, por los hechos veíamos que aquí se estaba produciendo una revolución”.



Resalta además que el futuro pertenece a la libertad, a la justicia y a los pueblos.



“Los pueblos revolucionarios debemos unirnos y nos uniremos; los pueblos revolucionarios debemos apoyarnos y nos apoyaremos”.



Este día del 2008 elabora la reflexión Siempre cuesta arriba. Recuerda que los estudiantes de la Enseñanza Media se reunieron en su XI Congreso.



“Al escucharlos, experimenté un sano orgullo y una explicable envidia. ¡Qué privilegio a su fecunda edad! Si hoy es masivo el estudio universitario, también es masiva una actividad más importante: la batalla de ideas antes de ingresar en las universidades”.



Además señala que el mayor esfuerzo del insostenible y decadente imperio es tratar de privar a los cubanos del derecho a conocer y pensar. Se refiere a lo que hacía el gobierno estadounidense para impedir el acceso de Cuba a Internet. Y más adelante señala:



“¡Adelante, jóvenes estudiantes cubanos! Luchemos contra el egoísmo, la vanidad y la estéril ambición de gloria, que son víboras devoradoras de almas humanas; llevemos las ideas y la conciencia, siempre cuesta arriba, junto a nuestros gloriosos antecesores”.







En el 2009, elabora la reflexión titulada La crítica justa y constructiva. Comenta errores cometidos por el equipo de béisbol cubano en el juego contra Sudáfrica en el segundo Clásico Mundial de Pelota.



Y un día como hoy en el 2011, Fidel elabora la reflexión titulada La OTAN, la guerra, la mentira y los negocios. Trata con respecto a los planes agresivos de Estados Unidos contra Libia.



“El imperio pretende ahora hacer girar los acontecimientos en torno a lo que hizo o no Gaddafi, porque necesita intervenir militarmente en Libia y golpear la ola revolucionaria desatada en el mundo árabe”.



“Hasta ahora no se decía una palabra, se guardaba silencio y se hacían negocios. Promovida la latente rebeldía libia por los órganos de inteligencia yanqui, o por los errores del propio Gaddafi, es importante que los pueblos no se dejen engañar, ya que muy pronto la opinión mundial tendrá suficientes elementos para saber a qué atenerse”.



Seguidamente señala:



“A mi juicio, y así lo expresé desde el primer momento, había que denunciar los planes de la belicosa OTAN”.



En esta fecha en el 2015, le escribe un mensaje a Nicolás Maduro. Comenta sobre el discurso pronunciado por el presidente venezolano para hacer frente a las amenazas estadounidenses.



“Te felicito por tu brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del Gobierno de Estados Unidos. Tus palabras pasarán a la historia como prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad”.



