Fidel Castro: Apostar por la integración y la ayuda mutua (+Audio)

18 de enero de 1954.- En esta fecha Fidel permanece en el Presidio Modelo de Isla de Pinos, donde lo habían recluido desde el mes de octubre del año anterior con un grupo de los que participaron en el asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y el Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.



Fidel había convertido los días de encierro en otra jornada de preparación política. En el presidio impartía clases a sus compañeros y discutían sobre temas de carácter política en la academia Abel Santamaría que habían creado allí.



Acerca del significado que le atribuyera a ello ya Fidel había puesto en una carta que había elaborado el 19 de diciembre de 1953 en la que detalló al valor que tendría la prisión para él.



“¡Qué escuela tan formidable es esta prisión! Desde aquí termino de forjar mi visión del mundo y completo el sentido de mi vida”.



En 1957, Fidel se encuentra en la Sierra Maestra al frente del todavía reducido número de integrantes del Ejército Rebelde.

Ellos habían atacado en forma exitosa un pequeño cuartel existente en la desembocadura del río La Plata.







En esta fecha tras haber llegado a la zona de Palma Mocha siguieron avanzando e internándose en zonas más abruptas de la Sierra Maestra.



En esta fecha en 1977, habla en la apertura de la 79 Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, en el Salón de Embajadores del Hotel Habana Libre, en la Habana.



El CAME surge en enero de 1949 en Moscú, capital de la entonces Unión Soviética, con el objetivo de promover la cooperación para el progreso económico y científico técnico de los países miembros.



Cuba ingresó en la organización el 11 de julio de 1972. En el discurso pronunciado en la reunión del Consejo de Ayuda Mutua Económica que tiene lugar en la capital cubana Fidel se refiere a la situación económica que tiene ante sí la humanidad en esos momentos y detalla la alternativa que existe para poder encarar los problemas existentes, sobre todo para los países de menor desarrollo.







Vivimos en un mundo donde la integración se ha convertido en la única alternativa posible para cualquier pueblo que aspire al desarrollo material y científico, y a ocupar un lugar digno en el futuro.



Destaca además la importancia de los planes del CAME para contrarrestar la escalada del capitalismo y buscar soluciones a las abismales diferencias entre un pequeño grupo de países industrializados y la mayoría de países que apenas alcanzan el nivel de supervivencia.



Al referirse a la política imperialista de los Estados Unidos señala:



“... su alianza estará concebida para perpetuar el intercambio desigual con los países subdesarrollados, y obligar a estos, por medio de su sistema de aranceles proteccionistas, a subsidiar con sus productos agrícolas y sus materias primas las economías de consumo, los despilfarros y los altos niveles de vida de un pequeño grupo de naciones industriales”.







Expresa que la divisa común de los países que no quieren continuar siendo víctimas de la explotación está enmarcada en luchar por un nuevo orden económico internacional y agrega:



“Sabemos que ese orden económico no será asequible mientras prevalezca en proporciones sustanciales del mundo el sistema imperialista, pero muchas de las reformas que conducirán a acelerar su desaparición son asequibles hoy mismo, y se encuentran inscritas en este programa común de los pueblos en desarrollo”.



