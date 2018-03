Fidel Castro: Aquellos tiempos duros (+Audio)

2 de marzo de 2001.- Fidel habla en la Gala Homenaje a los 100 mejores Atletas cubanos del Siglo XX, efectuada en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.



“Hemos vivido todos estos momentos emocionantes de la entrega de un reconocimiento a los 100 mejores atletas de este siglo, o a familiares de aquellos que ya no se encuentran entre nosotros”.



“También hemos vivido, hace unos minutos, la entrega de honores y reconocimientos a tres destacadísimos atletas en la historia de nuestro país”.



Detalla cómo se realizó la selección y también comenta como logró desarrollarse el movimiento deportivo cubano durante el período revolucionario.



“No fue, precisamente, en el año 1959, en 1960, o en 1961, asediados, bloqueados, agredidos, invadidos, cuando comenzamos a obtener las primeras medallas, sino 10 años después cuando comenzó a despuntar con tremenda fuerza el deporte cubano, fruto de los primeros esfuerzos en aquellos tiempos duros…”







Y con emoción realiza la siguiente exhortación:



“¡Sigamos siendo guía de los miles de millones de seres humanos que viven en el Tercer Mundo, muchos de los cuales nunca han visto izarse su bandera en una competencia internacional!”



“¡Sigamos apoyando a los hermanos del Tercer Mundo, y sigámosles demostrando a los poderosos y a los ricos que hay cosas superiores al dinero y superiores a los lujos: el ejemplo que emana de un país que ha sabido resistir un bloqueo de cuarenta y dos años y un período especial de diez años!”



El dos de marzo de 2008, Fidel elabora la reflexión titulada Los cristianos sin biblias. En la parte inicial resalta la labor de médicos y demás profesionales y técnicos de la salud pública de Cuba a los que considera como fuerza excepcional.



“Sus misiones en el exterior se atienen a rigurosas normas éticas. Sus servicios se prestan gratuitamente o se comercializan, según las circunstancias del país receptor. Ellos no son exportables”.







Y en similar fecha, pero en el año 2011 escribe la reflexión titulada La Guerra inevitable de la OTAN. Hace referencia a la agresión que se pretendía realizar contra Libia, así como situaciones que se presentan en los países árabes.



“El imperialismo y la OTAN ─seriamente preocupados por la ola revolucionaria desatada en el mundo árabe, donde se genera gran parte del petróleo que sostiene la economía de consumo de los países desarrollados y ricos─ no podían dejar de aprovechar el conflicto interno surgido en Libia para promover la intervención militar. Las declaraciones formuladas por la administración de Estados Unidos desde el primer instante fueron categóricas en ese sentido. Las circunstancias no podían ser más propicias”.



En esta fecha en el 2015, Fidel ofrece detalles de la correspondencia mantenida con el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona. Explica que última misiva recibida de esa gloria deportiva responde a una que le envió con anterioridad.



“El 11 de enero, Maradona habló de la carta que le envié y mostró el documento que había despertado curiosidad, pero en aquella ocasión no precisó los detalles. El pasado fin de semana volvió a referirse a nuestro intercambio por Telesur. Para que todo esté claro, incluyo los textos completos del intercambio que sostuve con el propio Maradona”.



(Redacción Digital Rebelde)

