Fidel Castro: Artemisa el pueblo más revolucionario de Cuba (+Audio)

17 de enero de 1957.- Bajo la dirección de Fidel los integrantes del pequeño número de combatientes que conformaban el Ejército Rebelde logran su primera victoria frente a las tropas del ejército batistiano en la desembocadura del río La Plata, en la Sierra Maestra.



En esta fecha de 1959, Fidel habla ante la tumba de Eduardo Chibás en el cementerio Colón, en La Habana. Rememora las innumerables veces que rindió homenaje en ese lugar tras la muerte del líder ortodoxo.



Recuerda en especial cuando estuvo allí en marzo de 1952 en unión de otros jóvenes, tras haberse producido en Cuba el golpe de estado de Fulgencio Batista.





Fidel durante una visita en la joven provincia de Artemisa.



“... Me parece presenciar ahora, aquella tarde, en que mucho pueblo angustiado y lleno de indignación, se veía impotente. Fue aquella tarde cuando repartimos el primer manifiesto revolucionario titulado Revolución no, zarpazo”.



“Debo decir aquí, que, sin las prédicas de Eduardo Chibás, sin esa rebeldía, el 26 de Julio no hubiera resultado posible”.



“Sin aquellas prédicas, sin aquella semilla, que fue la obra de Chibas, no hubiera prendido la revolución”.





El líder cubano que la Revolución tiene mucho que agradecerle a la ciudad de Artemisa.



Este día de 1959, Fidel pronuncia un discurso en Artemisa. Destaca las cualidades patrióticas de los habitantes de esa ciudad.



“... este es el pueblo que más hijos ha dado a la Revolución. Los primeros mártires de la Revolución Cubana, los primeros combatientes de la Revolución Cubana, los fundadores del Movimiento 26 de Julio salieron de Artemisa. La nación cubana tiene mucho que agradecerle a esta ciudad”.



“¡Pueblos como éste son los que han hecho posible el triunfo de Cuba! A juzgar por los hombres que ha dado a la causa de la libertad, a juzgar por el entusiasmo de todos los vecinos de este lugar, a juzgar por el espíritu patriótico que aquí vibra en todos los corazones, bien merece llamarse Artemisa el pueblo más revolucionario de Cuba”.







Un día como hoy de 1959, visita la ciudad de Pinar del Río y pronuncia un discurso en el cual explica los deberes que le impidieron llegar antes a de la más occidental de las provincias cubanas durante los días que tuvo lugar la Caravana de la Libertad.



Hace referencia a la mala fe de las campañas de la prensa internacional por la decisión del gobierno revolucionario de hacer justicia con los esbirros que tanto dolor y muerte provocaron a los hijos de familias cubanas.



“Han hablado, han atacado, han calumniado y han llevado adelante su campaña miserable y cobarde, impunemente...”



En esta fecha de 1964, Fidel habla en el Combinado textil de la ciudad de Kalinin, Unión Soviética. Recuerda la historia de la URSS y sus abnegadas luchas y triunfos.







También resalta la ayuda que la Unión Soviética le ha brindado a Cuba.



“Nuestro pueblo no hace más que cumplir con su deber y cumplir su parte en la lucha por la liberación de los pueblos. Y eso para nosotros ha sido más fácil porque hemos podido contar con el apoyo del gran país de Lenin”.



En el 2006 y en ocasión de cumplirse 47 años de su primera visita a Pinar del Río tras el triunfo del primero de enero de 1959, Fidel pronuncia un discurso en el acto por la culminación del montaje de los grupos electrógenos de esa provincia.



Destaca aspectos de la historia de la región más occidental de la Isla y de los esfuerzos realizados en el contexto de la Revolución energética llevada a cabo en el país.



“...habrá un antes y un después de la revolución energética de Cuba, de la cual podrán derivarse lecciones útiles para nuestro pueblo y para los demás pueblos del mundo”.



