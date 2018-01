Fidel Castro: El Canal lo necesitará siempre la humanidad (+Audio)

El líder cubano Fidel Castro Ruz junto al presidente del Panamá, Omar Torrijos.



12 de enero de 1968.- Fidel pronuncia un discurso en el teatro Chaplin en la clausura del congreso cultural internacional de La Habana.



Señala que había quienes auguraban que la celebración de un congreso de esta naturaleza constituía una tarea difícil teniendo en cuenta la participación de un contingente tan numeroso de trabajadores intelectuales, procedentes de unos 70 países, que hablan gran número de diferentes idiomas y cuyas ideas podían diferir. Asegura:



“El factor que hizo posible este Congreso y determinó sus resultados es la conciencia universal que se desarrolla hoy día, la conciencia universal acerca de los problemas más profundos del mundo contemporáneo, la conciencia universal acerca de las graves amenazas que se ciernen sobre todos los pueblos del mundo...”







Señala que no existía en el mundo un problema en el que no se sintiera la actividad del imperialismo. Cataloga al imperio como enemigo universal, por la magnitud de sus amenazas y agresiones y valora que frente a él y para resolver los problemas del mundo moderno debe prevalecer el desarrollo de la conciencia humana.



Un día como hoy de 1976, habla en el acto de masas en honor al General Omar Torrijos, Jefe de Gobierno de la República de Panamá, en la Ciudad Escolar 26 de Julio de Santiago de Cuba.



“... hemos venido aquí principalmente para testimoniar nuestro aprecio, nuestro cariño, al pueblo de Panamá; para recibir al general Omar Torrijos y para escuchar al general Omar Torrijos”.





Fidel Castro, Omar Torrijos y el General de Ejército Raúl Castro.



Se refiere a la lucha que enfrenta la nación istmeña por encontrarse dentro de su territorio el Canal de Panamá.



“Ese Canal lo necesitará siempre la humanidad. Y cuando ya esté viejo, no se puede construir otro Canal allí sin permiso de ellos. El recurso natural más importante que tiene Panamá es su ubicación geográfica y su carácter de paso obligado del comercio del mundo por aquella zona”.



En el 2012, Fidel elabora la Reflexión titulada La paz mundial pende de un hilo. Da a conocer que la víspera conversó con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad.



“... observé al Presidente iraní absolutamente sosegado y tranquilo, indiferente por completo a las amenazas yanquis, confiado en la capacidad de su pueblo para enfrentar cualquier agresión...”



Subraya que del tema bélico no se habló y que se concentraron en conversar más acerca de las ideas que expusiera en la conferencia que impartió en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, relacionadas con la lucha por el ser humano, por la paz y el respeto a la dignidad humana.







“Estoy seguro de que, por parte de Irán, no deben esperarse acciones irreflexivas que contribuyan al estallido de una guerra. Si esta, inevitablemente se desata, será fruto exclusivo del aventurismo y la irresponsabilidad congénita del imperio yanqui”.



Alerta del interés de las potencias imperialistas por el Oriente Medio, por sus grandes riquezas petroleras y también avizora de los graves riesgos para el mundo de una conflagración nuclear.

Cita cables de agencias internacionales donde se exponían atentados recientes a científicos de Teherán y de otros escenarios mundiales.



“Las noticias no solo proceden de Irán y el Oriente Medio, sino también de otros puntos del Asia Central próximos al Oriente Medio. Las mismas nos permiten apreciar la complejidad de los problemas que pueden derivarse de esa peligrosa zona”.



“¿Acaso exagero cuando afirmo que la paz mundial pende de un hilo?”



(Redacción Digital Rebelde)

