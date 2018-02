Fidel Castro: Confiamos en nuestros principios (+Audio)

6 de febrero de 1959.- Fidel pronuncia un discurso ante los obreros de la empresa de petróleos de la Shell, en La Habana.



Señala que la Revolución cubana es la única que se ha realizado con el respaldo masivo del pueblo. Trata también acerca de la discriminación racial y de la mujer que padece la humanidad.



“…todo el mundo sabe la tragedia que confronta la mujer y la que confronta el negro. Nos encontramos que son dos sectores discriminados”.



Este día de 1964, comparece en la televisión cubana. Hace referencia a la situación relacionada con el secuestro de barcos y pescadores cubanos, así como las medidas tomadas por el gobierno revolucionario ante la violación del espacio aéreo de Cuba por aviones de guerra estadounidenses.



“Los barcos norteamericanos en la proximidad de la Base Naval de Guantánamo constantemente están violando las aguas jurisdiccionales; no han sido molestados. Aviones de guerra norteamericanos constantemente violan el espacio aéreo de Cuba; no han sido molestados”.



“Estados Unidos secuestra barcos, arresta tripulantes, los envía a la cárcel por supuestas violaciones de aguas territoriales. Cosa que además no han podido probar; absolutamente falsa. Esas son las razones por las cuales el gobierno de Cuba se vio en la necesidad de tomar la medida de suspender el abastecimiento de agua a la Base de Guantánamo”.







Declara que el espacio aéreo es inviolable y reafirma que la base para mantener la paz es el respeto entre las naciones.



“Nuestro país puede vivir en paz con todo el mundo porque está dispuesto a respetar el derecho ajeno”.



Un día como hoy de 1993, habla en un encuentro con los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial de La Habana, efectuado en el Teatro Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores de Cuba. Reseña el papel del Partido en las elecciones de la Isla y declara que su función principal es dirigir no elegir.



“Ese es el papel del Partido, puesto que confiamos en nuestras ideas, confiamos en nuestros principios, que son los más correctos, que son los más justos”.



“Y puedo decir con entera satisfacción que el Partido ha cumplido ese papel y ha garantizado el cumplimiento de esos principios, para que el pueblo postule y el pueblo elija”.







Expresa que toda Cuba conoce como son las elecciones de base, en las que se nominan los candidatos desde sus circunscripciones y agrega que cuentan con la participación activa de todos los que lo deseen.



“Nosotros nos preguntábamos si los contrarrevolucionarios, los antipatriotas, los que sirven al imperialismo, los que están contra la Revolución y contra la patria, iban a participar o no, porque nadie les prohibía participar en las asambleas, discutir y postular”.



“Pero es que la Revolución tiene mucha moral, tiene mucha autoridad, mucho espíritu, algo que no tiene la contrarrevolución, que no tienen los enemigos de la patria, que no tienen los partidarios del imperialismo”.



(Redacción Digital Rebelde)

