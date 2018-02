Fidel Castro: Confiamos en el porvenir de la humanidad (+Audio)

23 de febrero de 1974.- Fidel habla en el acto realizado en Cienfuegos en saludo a Erich Honecker, Primer Secretario del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania y a la delegación que lo acompaña en su visita a Cuba.



Del pueblo alemán menciona a personalidades ilustres que nacieron en su seno como Federico Engels y Carlos Marx, y también destaca a combatientes defensores de las causas de los trabajadores de todo el mundo como Carlos Liebknechtz y Ernst Thaelmann.



Subraya su confianza en el futuro del mundo.



“... confiamos en el porvenir de la humanidad ¡Por encima de todas las injusticias, por encima de todos los reveses de la historia del hombre, por encima de todas las opresiones y los crímenes que se han cometido en este mundo contra los pueblos!”



Con relación al INDER señala que muchas historias pueden contarse de la institución y del deporte revolucionario.



“Hemos avanzado, se han alcanzado muchos éxitos. ¿Nos sentimos orgullosos? No, todavía no. ¿Nos sentimos satisfechos? No, nunca podremos estar totalmente satisfechos”.



También se refiere a la propaganda imperialista contra Cuba.



“... hay que ver el cinismo que reina en este mundo y qué triste papel el de algunos de sus miembros; es decir, de los miembros de la comunidad internacional y de los gobiernos que pretenden impúdicamente condenar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos. A un país donde nadie podrá hablar jamás de un desaparecido, de un asesinato político, de un torturado”.



Destaca que para vergüenza de aquellos que se doblegan, está aquí Cuba como ejemplo, pequeño país a pocas millas de ese imperio que ha tenido el valor, el honor, la dignidad y la entereza de resistir años de bloqueo y de período especial, y que al iniciarse el nuevo milenio presenta más unidad, fortaleza que nunca y capacidad de ser solidarios que nunca...



De la importancia de la escuela internacional de deportes, subraya:



“... más que un centro de estudio, este es un punto de apoyo al desarrollo del deporte en los países del Tercer Mundo, y principalmente en los países de América Latina y el Caribe, que son nuestros hermanos más cercanos”.







En el 2011, Fidel elabora la reflexión Danza macabra de cinismo. Asevera que la política de saqueo del imperio y sus aliados en el Medio Oriente ha entrado en crisis.



Reitera su condena a Israel como principal aliado de Estados Unidos y de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en esa región. Al referirse a la situación de Libia, señala:



“Es evidente que dentro de Libia se desarrolla una guerra civil. ¿Por qué y cómo se desató la misma? ¿Quiénes pagarán las consecuencias?”



“... me pregunto: ¿aplicarán Estados Unidos y la OTAN ese principio a los civiles indefensos que los aviones sin piloto yanquis y los soldados de esa organización matan todos los días en Afganistán y Pakistán? Es una danza macabra de cinismo”.



(Redacción Digital Rebelde)

