Fidel Castro conversa con Herbert Matthews (+Audio)

17 de febrero de 1957.-En la finca de Epifanio Díaz, en la zona de El Jíbaro, en la Sierra Maestra, Fidel Castro fue entrevistado por Herbert Matthews, periodista norteamericano del rotativo The New York Times. La entrevista duró tres horas.



Una semana después aparece publicada con el cintillo Rebelde cubano es visitado en su escondite. La dictadura batistiana niega la existencia del encuentro y el día 25 para reafirmar la veracidad de la entrevista se publica en el diario estadounidense una foto en la que aparecía Fidel junto a Matthews en la Sierra Maestra.



Este día de 1976, habla en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros en el Palacio de la Revolución, donde informa los resultados del referendo en el cual se aprobó la Constitución de la República con el voto del 98 por ciento de los electores, y que sería proclamada el día 24 de febrero de ese año, en el aniversario 81 del inicio de la guerra de independencia.



Un día como hoy de 1992, Fidel habla en la despedida de duelo del combatiente Rolando Pérez Quintosa, efectuada en el Cementerio Colón.







El valiente joven se encontraba de guardia el 9 de enero junto a otros combatientes, en el puesto fronterizo Base Náutica de Tarará, cuando un grupo de elementos que intentaban robar una embarcación para salir ilegalmente del país, los atacan, desarman y ametrallan cobardemente.



Sus otros 3 compañeros fallecieron a las pocas horas, pero Pérez Quintosa, que recibió 4 impactos de bala en el abdomen, murió el 16 de febrero. En su discurso en la despedida de duelo de Pérez Quintosa, Fidel expresa:



“Ahora, a la larga lista de hechos oprobiosos se suma el que nos convoca en esta ocasión: el repugnante asesinato de cuatro combatientes jóvenes”.



“Intentaban marchar al "paraíso del Norte", trataron de secuestrar una embarcación; pero ya tenían el deliberado propósito de matar, si fuera necesario para conseguirlo”.



Recuerda todos los esfuerzos realizados por la medicina cubana para salvarle la vida al heroico combatiente.



“Nunca se dio una batalla, me atrevería a decir, tan intensa por salvar una vida, y soy testigo de eso”.







En sus palabras de homenaje al joven Pérez Quintosa subraya:



“... la historia de Rolando es la historia de nuestra magnífica juventud, es la historia de nuestra Revolución”.



“Un muchacho noble, bueno, patriota, revolucionario, abnegado, valiente, trabajador, disciplinado; pudo ser cualquiera de nuestros estudiantes, como se ha dicho, pudo ser cualquiera de nuestros jóvenes, pudo ser cualquiera de nuestros combatientes”.



“Se dice que Cristo estuvo agonizando seis horas en la cruz; Rolando estuvo ciento cincuenta veces aproximadamente esas seis horas en la cruz erigida por los heraldos del crimen y de la muerte”.



En el 2015, Fidel recibe al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el encuentro abordaron temas de interés mundial, en el ambiente de fraternidad que caracteriza a las relaciones entre ambas naciones.



