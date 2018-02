Fidel Castro: Crear una sociedad racional (+Audio)

5 de febrero de 1959.- Fidel durante su recorrido por Santiago de Cuba, visita el Cementerio Santa Ifigenia y rinde tributo de recordación a jóvenes del oriente cubano que dieron su vida por la libertad de la Patria como Renato Guitart, José Pepito Tey, así como Frank y Josué País, entre otros.



En horas de la tarde de ese día se reúne en la Escuela Normal de la ciudad santiaguera con más de cien madres que perdieron sus hijos en la lucha revolucionaria.



Este día de 1987, clausura el XI Seminario Nacional de Educación Media, en el teatro Karl Marx, en La Habana. Del papel de la familia en la formación de las nuevas generaciones señala:



“Creo que, si bien es cierto que la calidad es una cuestión fundamental de la escuela, no se puede subestimar, ni mucho menos, ni se puede liberar de responsabilidades a la familia, al trabajo de la familia con relación al proceso docente-educativo, que tiene que ver mucho también con la calidad de la educación”.



Destaca que la educación cubana tiene un carácter universal y se ha desarrollado en beneficio de toda la niñez.



“Ese es el principio, y dentro de ese objetivo conciliar masividad con calidad, conciliar masividad con promoción, ¡hay que conciliarla!”







En esta fecha de 1993, pronuncia un discurso en la clausura de Pedagogía’93, en el teatro Karl Marx. Señala la importancia de la organización dentro de la sociedad humana.



“El capitalismo ha sido incapaz de crear una sociedad racional; ha creado una sociedad llena de contradicciones y de absurdos, llena de paradojas; ha creado una sociedad que todo lo dilapida, los recursos naturales, pero especialmente los recursos humanos; una sociedad que todo lo enajena”.



Subraya que lo que Cuba ha logrado en la educación, la salud y otras esferas es gracias a la organización racional de la sociedad.



“... sin esa racionalidad, sin esa organización racional, ningún país del mundo habría podido resistir lo que nuestro país está resistiendo hoy día; en medio del caos del capitalismo, habría sido absolutamente imposible”.







Del carácter popular de las elecciones en Cuba destaca:



“...un hombre sencillo y humilde del pueblo puede ser diputado a la Asamblea Nacional, no hay que ser millonario. Ahí está su historia, ahí está su vida, ahí están sus méritos, que es lo que cuenta”.



En el 2009, elabora la reflexión La respuesta inmediata. Hace referencia a las declaraciones realizadas por el Jefe del Gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emmanuel.



“Dijo a los periodistas que lo que interesa al Presidente Obama es la comunidad cubano estadounidense”.



“Era la primera vez que mencionaba el tema después de la toma de posesión. Entre los cubanos que podían votar en virtud de sus raíces, lo habían hecho en proporción de 3 a 1 por el candidato demócrata, en el Estado de la Florida. Los casi 12 millones de cubanos que habitan la Isla no le interesan”.







Menciona que el Jefe del Gabinete de Obama había expresado que cuanto menos se hablara de Cuba era mejor y agregó que no habló ni de la Ley de Ajuste Cubano ni del bloqueo norteamericano contra la Isla y concluye:



“Así más temprano que tarde va perdiendo su virginidad la política de Obama”.



Escuche en audio y descargue aquí "Fidel, la Verdad y las Ideas", una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

