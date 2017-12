Fidel Castro: Cuatro siglos y medio de ignorancia han sido derrumbados (+Audio)

2017-12-22 06:38:26 / web@radiorebelde.icrt.cu





22 de diciembre de 1953. En una carta escrita desde el presidio de Isla de Pinos, Fidel detalla la vida que llevaba en el centro penitenciario. Comenta acerca de las clases que recibían los combatientes revolucionarios en la Academia de estudios que habían creado.



“Todas las mañanas de 9:30 a 10 explico un día filosofía y otro día historia universal; historia de Cuba, gramática, aritmética, filosofía e inglés son explicadas por otros compañeros. Por la noche me corresponde la economía política, y dos veces a la semana oratoria…”



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







En esta fecha de 1961, en un acto realizado en la Plaza de la Revolución José Martí, en La Habana, Fidel proclama a Cuba Territorio Libre de Analfabetismo.



“Ningún momento más solemne y emocionante, ningún instante de júbilo mayor, ningún minuto de legítimo orgullo y de gloria, como este en que cuatro siglos y medio de ignorancia han sido derrumbados”.



En 1964, habla en la despedida de duelo del científico francés doctor André Voisin, fallecido en La Habana. Voisin se hallaba en Cuba desde el 3 de diciembre para impartir un curso sobre sus teorías en la esfera de la agricultura y la ganadería. Del destacado científico Fidel había expresado con anterioridad:



“...de todas sus obras, de todo su trabajo, se puede apreciar que el factor humano, el hombre, la salud humana, la felicidad humana es el objetivo fundamental de las obras del profesor Voisin”.







En 1975, Fidel habla primero en la presentación del Buró Político y Secretariado del Partido, elegidos en el Primer Congreso del Partido y posteriormente clausura el cónclave partidista que sesionó entre el 17 y el 22 de diciembre en el teatro Karl Marx, en La Habana.



“Jamás se borrarán de nuestras mentes las impresiones de este Congreso. Jamás olvidaremos tanto espíritu fraternal, tanto calor humano, tanta pureza y tanta unidad como la que hemos visto en este Congreso”.



Pocas horas después habla en el acto de masas realizado en la Plaza de la Revolución José Martí.



“... este encuentro de hoy entre el Partido y las masas, entre el Comité Central y las masas, constituye uno de los acontecimientos más extraordinarios de nuestro proceso revolucionario, y uno de los días más felices de nuestras vidas”.



En 1991, Fidel clausura el VII Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, en el Palacio de Convenciones.



Trata con respecto a la situación económica que enfrenta Cuba tras el derrumbe del campo socialista y ratifica su convicción del papel de las ideas en la construcción de la sociedad del futuro.



“… ¡Cuba no les fallará a los pueblos del mundo! ¡Cuba no dejará de cumplir sus deberes! ¡Cuba sabrá preservar las esperanzas! ¡Cuba sabrá estar a la altura del momento en que nos ha situado el destino!”







En 1996, habla en el teatro Lázaro Peña en el acto por el trigésimo quinto aniversario de la culminación exitosa de la Campaña de Alfabetización.



Afirma que los educadores son uno de los sectores más abnegados de la sociedad y destaca los resultados de Cuba en el terreno educacional.



“Estas conquistas no pueden, ni permitiremos jamás que se pierdan, y no lo permitirá el pueblo, ¡no lo permitirá!”



En el 2002, se publica en Granma Internacional una crónica realizada por Fidel sobre la autobiografía del escritor colombiano Gabriel García Márquez La novela de sus recuerdos. Destaca:



“Su literatura es la prueba fehaciente de su sensibilidad y adhesión irrenunciable a los orígenes, de su inspiración latinoamericana y lealtad a la verdad, de su pensamiento progresista”.



Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados