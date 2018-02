Fidel Castro: Esa es la fuerza que tienen las ideas (+Audio)

11 de febrero de 1961.- Fidel habla en la Convención Nacional de Asesores Técnicos celebrada en La Habana. Explica con satisfacción que se trata de un encuentro de obreros que participan en la dirección de organizaciones vinculadas con la producción.



Destaca que es la primera vez en nuestro país y en América, que tiene lugar una reunión de este tipo.



“Ocurre como tantas cosas de la revolución; se vuelven una especie de costumbre, acontecimientos que lucían insólitos”.



Se refiere a las duras batallas que ha tenido que enfrentar el pueblo de Cuba, primero contra la tiranía y después, con las fuerzas del imperio, en ambos casos de manera victoriosa. Resalta que la Revolución tiene el deber de forjar a las generaciones futuras en el amor a la Patria.



En esta fecha de 1993, habla en el encuentro con candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial, en el teatro Heredia, de Santiago de Cuba.







Precisa al referirse al proceso eleccionario en Cuba y detalla que NO es el Partido el que postula sino el pueblo.



“El principio de que el pueblo postula y elige es lo que nos coloca en primer lugar entre los países democráticos del mundo”.



Considera que Cuba es una potencia revolucionaria pues con sus ideales ha logrado resistir sin plegarse al imperialismo.



“¡Aquí estamos dispuestos a luchar, dispuestos a seguir resistiendo el tiempo que sea necesario, al precio que sea necesario! Nos hemos convertido en ejemplo para el mundo. Esa es la importancia, ese es el valor, esa es la fuerza que tienen las ideas”.



En el 2008, Fidel elabora la segunda parte de su reflexión El Candidato Republicano. Cita hechos de la historia de Cuba. Se refiere a la invasión mercenaria de Playa Girón y las negociaciones realizadas con el gobierno norteamericano para el canje de los mercenarios presos y heridos. Recuerda, además, la actitud del Ejército Rebelde con los prisioneros de guerra:

“Fue tradición desde el primer combate victorioso, el 17 de enero de 1957, curar a los adversarios heridos. Eso consta en la historia de nuestra Revolución”.







Cita el libro de memorias escrito por John McCain titulado Faith of my Fathers, en el cual narra episodios relacionados con su vida como cadete en viajes de entrenamiento y afirma:



“Es natural que McCain no estuviera en el salón del Congreso la noche del discurso de Bush el 28 de enero pasado, porque hay cosas en la política de este que lo comprometen mucho”.



Agrega que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos está a favor de continuar la política norteamericana agresiva contra Cuba y entre otros aspectos de su programa favorece el fortalecimiento y aumento de los cuerpos armados y la expansión de los Tratados de Libre Comercio.







Señala apotegmas de McCain y además su promesa de que si resulta electo presidente en el 2008 sus primeros viajes al exterior serán a México, Canadá y América Latina. Y concluye:



“Hace más de 2 400 años Sócrates, reconocido sabio ateniense, famoso por su método y mártir de sus ideas, consciente de las limitaciones humanas, expresó: “Solo sé que no sé nada.” Hoy, McCain, el candidato republicano, exclama ante sus conciudadanos: “Solo sé que lo sé todo”.



