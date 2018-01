Fidel Castro: La formación de los hombres (+Audio)

7 de enero de 1959.- Fidel en su recorrido al frente de la Caravana de La Libertad, llega a la ciudad de Matanzas. Pronuncia un discurso desde uno de los balcones del Ayuntamiento frente al parque de La Libertad.



“Aún nos queda algo de energía y de voz para saludar al pueblo de Matanzas. Lo único que no me gusta es que este balcón está muy alto y yo estoy muy lejos de ustedes, yo quisiera estar más cerca de ustedes...”



“No he venido a los pueblos a hacer discursos, no he venido a los pueblos a hacer retórica, no he venido a los pueblos a impresionar a nadie, he venido a los pueblos a hablar con el pueblo”.



Recuerda a los héroes y mártires de la lucha revolucionaria. Destaca:



“Viven en el corazón de nuestro pueblo los héroes caídos, sus restos están lejos, esparcidos muchos de ellos en las abruptas montañas en cada uno de los campos de batalla, donde la victoria se logró a costa de sacrificios. Yacen allá sus despojos mortales; pero sus nombres, su recuerdo, su presencia es algo palpable, porque la muerte se convirtió en libertad, la muerte se convirtió en victoria, y la muerte se convirtió en vida para el pueblo”.







Antes de seguir su marcha victoriosa hacia La Habana, Fidel se dirige a la ciudad de Cárdenas. Visita la casa donde viviera el líder estudiantil José Antonio Echeverría y posteriormente su tumba en el cementerio de esa urbe.



Un día como hoy de 1971, Fidel habla en el acto de inauguración de la Secundaria Básica Ceiba 1, ubicada en el municipio de Caimito.



Reconoce el esfuerzo de ingenieros y arquitectos y de trabajadores que laboraron desde la concepción hasta la terminación del centro educacional.



Afirma, que este tipo de escuela responde a concepciones vinculadas con la formación de los hombres en principios como la importancia del trabajo creador basadas en concepciones marxistas y martianas.



“Esperamos jóvenes de voluntad, jóvenes de carácter, jóvenes de espíritu recio, que no se desalienten ante ninguna dificultad, que no retrocedan ante ningún obstáculo”.



En el 2008, escribe su reflexión Un ejemplo de conducta comunista, dedicada a la chilena Elena Pedraza, especialista de alto nivel en rehabilitación. Recuerda su primera visita a Cuba cuando aún no había triunfado la Unidad Popular en Chile.







Cita de manera textual la intervención de la doctora chilena el 15 de marzo de 2002 en el II Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación efectuado en La Habana, en la cual explicó su compromiso para apoyar el naciente proyecto de formación de fisioterapeutas en nuestro país.



Destaca Fidel en su reflexión que cuando se produce en 1973 el golpe fascista en Chile, financiado por el gobierno de Estados Unidos, la doctora Elena Pedraza regresa a Cuba y comienza un fuerte movimiento de solidaridad mundial y continúa además sus investigaciones y su programa de formación. Relata la incansable labor de la especialista al regresar después a Chile.



“Elena Pedraza ha cumplido ya 97 años y todavía continúa prestando servicios profesionales como consultora. Constituye un ejemplo de trabajadora intelectual, de mujer y de comunista. Militó en el mismo Partido de Ricardo Fonseca, Luis Corvalán, Volodia Teitelboim y Gladys Marín, recién fallecida, y otros muchos que consagraron sus vidas o que murieron por sus ideas”.



“En nombre del pueblo que, desafiando al imperio, inició desde hace medio siglo el camino de la Revolución Socialista, rindo tributo a su obra y su ejemplo”.



