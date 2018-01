Fidel Castro: ¡Un fuerte abrazo, Maestro! (+Audio)

11 de diciembre de 1960.- Fidel habla en el acto de entrega de la Quinta Estación de Policía de La Habana al Ministerio de Educación para convertirla en centro escolar.



Destaca que al pueblo cubano podrán agredirlo pero que nunca será conquistado.



“… porque nuestro pueblo con su razón, con su heroísmo, con su dignidad, con su vergüenza y con su grandeza es un pueblo invencible…”



“… se trata de un pueblo heroico, un pueblo unido, de un pueblo lleno de esperanza...”







Señala además la importancia de impulsar la cultura y de convertir lo que fuera un lugar de tortura y muerte en un centro de enseñanza y asegura:



“ …antes de volver a usar este centro de enseñanza como instrumento de tortura, tendrán que matar hasta al último cubano”.



Este día de 1981, Fidel habla en la inauguración del Hospital Clínico-Quirúrgico y Docente de Manzanillo Celia Sánchez Manduley, en la provincia Granma.



Señala que la nueva instalación forma parte de la extraordinaria red de servicios preventivos-asistenciales que conforman el sistema de salud cubano.







Propone que se identifique el hospital con el nombre de Celia Sánchez Manduley y subraya los valores de la destacada revolucionaria.



“Es imposible olvidar lo que hizo Manzanillo por nosotros a través de la compañera Celia Sánchez, la primera en establecer el contacto entre nosotros y el Movimiento, la primera en hacernos llegar los primeros recursos, el primer dinero que nos llegó a la Sierra y que hacía mucha falta…”



Y agrega:



“…la compañera Celia vivió en la clandestinidad en esta región, en esta ciudad de Manzanillo especialmente, corriendo extraordinarios riesgos, porque la buscaban incesantemente, y siempre recuerdo cómo ella explicaba que pudo sobrevivir a esa persecución y realizar el trabajo en la clandestinidad, gracias precisamente al apoyo del pueblo y especialmente el pueblo humilde de Manzanillo”.



“Después del triunfo, calladamente, abnegadamente, la compañera Celia Sánchez trabajó durante 21 años por la Revolución, y cuánto se ocupó siempre, y cuánto se preocupó por los campesinos de la Sierra Maestra, por los viejos combatientes de la Sierra Maestra, por todos los que cooperaron con nosotros, cuánto se preocupó por el pueblo de Manzanillo y por los que en Manzanillo cooperaron con la Revolución”.



“Por eso para ustedes ese nombre es tan querido y tan familiar, lo mismo que para nosotros los expedicionarios del Granma, los que pudimos después superar los reveses, superar las inmensas dificultades de los primeros tiempos y reconstruir nuestro pequeño ejército y desarrollarlo hasta la victoria...”







Y en el 2015, le escribe una carta al destacado ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, quién se hallaba en Cuba por haber trasmitido desde La Habana su programa De Zurda de Telesur.



“Conocer de tu visita a Cuba en estos días me alegró mucho…”



Expresa su condena ante la penalidad arbitraria que un juez le impuso a Cuba en el campeonato Centroamericano y del Caribe recién concluido.



“... El dinero para los ricos y las penalidades para los pobres. Como ves, quiero ser imparcial, pero puedo asegurarte que me cuesta trabajo. ¡Un fuerte abrazo, Maestro!”



(Redacción Digital Rebelde)

