Fidel Castro: Fui feliz durante horas (+Audio)

28 de febrero de 1960.- Fidel habla en la entrega de casas del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda. Se refiere a los esfuerzos que se realizaban en el país para propiciar el desarrollo de la construcción de viviendas para el pueblo.



Comenta que había núcleos de constructores como el de la Habana del Este donde había cerca de tres mil obreros trabajando. Destaca:



“Ésta es una obra que realiza el pueblo y una obra que se puede estar realizando; que el pueblo tiene la oportunidad de realizar gracias a los que se sacrificaron, gracias a los que dieron su vida por esta Revolución”.



“Fue necesario luchar duro y fue necesario que muchos jóvenes, que muchos campesinos, que muchos hombres humildes del pueblo dieran sus vidas, porque sin aquella lucha, sin aquel valor con qué luchó nuestro pueblo, dejando miles y miles de hijos en el camino, estas realidades de hoy no habrían sido posibles, ya que sin esa sangre generosa que se derramó, sin el luto que hoy visten muchas madres, sin todos aquellos sacrificios, el país no sería lo que es hoy”.







Este día de 2003, pronuncia un discurso durante la visita que realiza al Grupo Empresarial Panda, en Nanjing, en su tercer día de estancia en la República Popular China.



Los trabajadores le tributaron un cariñoso y fraternal recibimiento. Nanjing fue la capital imperial de seis dinastías chinas y se encuentra ubicada a unos mil kilómetros al sur de Beijing, en la provincia de Fujian. En su encuentro con los directivos y trabajadores de esa organización expresa:



“Yo tenía una motivación muy profunda: nosotros queríamos los televisores para impulsar la educación en el país. Un televisor es muy importante para oír noticias, tener informaciones, programas de recreación, música, etcétera, etcétera. Pero nosotros, que somos un país que estamos luchando por nuestro desarrollo, por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestra lucha de ideas frente a los adversarios, sobre todo frente al adversario externo, habíamos comprendido la enorme importancia de la televisión para estos objetivos”.



En una fecha como hoy de 2008, Fidel elabora la reflexión titulada Espero no tener que avergonzarme. Denuncia las tergiversaciones en torno a sus reflexiones que se publican desde Cuba en un despacho del sitio digital de la BBC Mundo.







También trata Fidel acerca de siniestros personajes que tenían altas responsabilidades en distintos países y que juegan con los destinos de la humanidad.



“Es para luchar contra eso que escribo Reflexiones. A lo mejor, si abundara el tiempo, estaría dispuesto a escribir una memoria para refrescar recuerdos que hoy están dispersos en discursos, entrevistas, diálogos, declaraciones, reuniones, reflexiones y cosas por el estilo”.



En 2015, Fidel sostiene un encuentro con los Héroes de la República de Cuba, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González. Estuvieron conversando durante cinco horas.



Posteriormente escribe un trabajo en el que narra sus impresiones de ese emotivo encuentro con los cinco Héroes y subraya:



“Fui feliz durante horas ayer”.



