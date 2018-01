Fidel Castro: Un futuro de hombres de ciencia (+Audio)

15 de enero de 1959.- Fidel habla en el Club Rotario, en La Habana. Hace referencia a lo que significó para Cuba la intervención norteamericana en 1898.



“... Esa ocupación extranjera fue la causa de muchos de nuestros males. Privaron al pueblo de sus prerrogativas de gobernarse, privaron al pueblo de su soberanía. La libertad no admite trabas, la libertad no admite límites, la libertad no admite cortapisas”.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Este día de 1960, pronuncia un discurso en la Academia de Ciencias de Cuba en el acto por el XX aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba. Resalta el papel de la ciencia y la labor de los científicos en la Cuba revolucionaria.



“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando; lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia...”



"Cuba necesita mucho de los hombres de pensamiento, sobre todo de los hombres de pensamiento claro, no solo hombres que hayan acumulado conocimientos; hombres que pongan sus conocimientos del lado del bien, del lado de la justicia, del lado de la patria..."







En esta fecha de 1963, clausura el Congreso de Mujeres de toda América celebrado en el teatro Chaplin, en La Habana. Resalta la importancia de las mujeres dentro de la sociedad y recuerda que las féminas han sido el sector más explotado y discriminado.



“...Por eso las mujeres, lógicamente, son revolucionarias. Y en un continente como este tienen que ser revolucionarias. ¡Y por eso en nuestro país las mujeres son revolucionarias!”



En 1972, Fidel habla en el resumen de la maniobra XV Aniversario de las FAR, celebrado en Guane, provincia de Pinar del Río. Señala la importancia de la preparación del pueblo para garantizar la defender del país.



“... Jamás nuestro pueblo, nuestra patria, contó con una masa de combatientes, con una masa de cuadros, de oficiales, tan preparada como la que cuenta en este instante”.







Recuerda la entereza de Antonio Maceo y su deseo de continuar la lucha hasta alcanzar la libertad de Cuba.



“… y aquel mismo Maceo que un día dijo que no haría jamás la paz con los opresores de su patria, cumplió su palabra: volvió a la lucha. Y un día asombró al mundo con aquella proeza, avanzando desde Oriente hasta Occidente, cruzando por estos mismos lugares donde están ustedes hoy aquí...”



Exhorta a oficiales y soldados a seguir el ejemplo de los luchadores independentistas cubanos en el siglo XIX.



“¡Nosotros sabemos que ustedes sabrán mantener en alto las tradiciones que han heredado de nuestro pueblo!”







En 1997, Fidel habla en el acto efectuado en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por el Día de la ciencia cubana. Expresa su satisfacción por la terminación de la creación de centros de investigación en medio del periodo especial que vive el país. También resalta su confianza en la labor que están realizando y realizarán en Cuba las nuevas generaciones de científicos.



“Nos consuela pensar que cada día habrá más científicos y que cada día serán más experimentados. Y esas ideas que nos llevaron a este desarrollo siguen vigentes, plenamente vigentes. No las olvidaremos nosotros ni las olvidarán los que vengan detrás de nosotros”.



Escuche en audio y descargue aquí "Fidel, la Verdad y las Ideas", una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde:



